Max Verstappen wist zaterdag vriend en vijand weer te verbazen met een uitzinnige pole position op het Miami International Circuit. De Nederlander is na afloop vanzelfsprekend tevreden, maar weet ook dat hij op zondag waarschijnlijk langzamer zal zijn dan de McLarens.

Lando Norris leek na zijn sprintzege eerder op de dag de grote favoriet om de pole position te pakken tijdens de kwalificatie later op de dag, maar in dat scenario was er geen rekening gehouden met de ongekende prestaties van Verstappen. De Nederlander kwam als een duveltje uit een doosje bovendrijven op het moment suprême en pakte onverwachts de pole position. Eentje waar wellicht niet aan gedacht werd, zeker na een lange week voor Verstappen.

Beschuit met muisjes

Zijn dochtertje werd namelijk geboren en dus was er ook reden voor beschuit met muisjes. Dat eten hielp Verstappen wel: "Daarom moest ik iets later remmen in bocht één, maar door het gewicht van dat beschuit kon ik het nog net opvangen. Het kwam net goed uit. Als ik hem helemaal op had gegeten had ik misschien net twee honderdsten voorsprong", lacht Verstappen om vervolgens even op serieuzere toon verder te gaan. "Als je naar de kwalificatie kijkt, verbeteren we ons elke keer. Terwijl anderen dat helemaal niet deden. Ik had dat kleine momentje in bocht één, maar verder verliep het allemaal heel soepel. De auto was beter dan gisteren en ik kon hem net wat makkelijker draaien. Natuurlijk is het nog steeds niet zoals McLaren het heeft, maar het was wel positief in ieder geval."

McLaren sneller op zondag

Toch verwacht Verstappen op zondag nog geen wonderen in de race, waar McLaren volgens hem toch duidelijk weer de bovenhand zal hebben: "We zijn gewoon te langzaam op de rechte stukken. Zij hebben een nieuwe motor wat altijd meer vermogen geeft. Over het algemeen was het wel positief. Dat is over één ronde. In de race is het weer een ander verhaal. Als je oververhitting hebt, is McLaren een stuk beter. Als je je banden koeler kan houden, heb je meer grip. Zij waren ook heel snel in de regen. Regen, droog, altijd snel."

