Om 18:00 uur staat in Miami de sprintrace op het programma en het belooft op basis van de laatste berichten een behoorlijk spektakel te worden. Iets minder dan een uurtje voor de start is er namelijk een flinke hoosbui over het circuit aan het gaan, waardoor chaos op de loer ligt.

Daar waar je normaal aan zon, zee, strand denkt bij Miami, is op zaterdag niets minder waar in Florida. De sprintrace zal over niet al te lang beginnen, maar iets minder dan een uurtje voor de start is er een flinke bui over het Miami International Circuit aan het vallen. Er worden op X beelden gedeeld waarop te zien is dat het er uiterst nat uitziet, waardoor de onzekerheid rondom de sessie ook flink is gestegen. De regen is dermate flink, dat het ook de vraag is of we überhaupt wel om 18:00 uur normaal aan de sessie kunnen beginnen. Mocht dat wel gewoon lukken, kunnen we een hoop chaos verwachten met moeilijke omstandigheden.

