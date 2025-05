In aanloop naar het raceweekend in Miami werd bekend dat Max Verstappen voor het eerst vader is geworden. De Nederlander verwelkomde Lily, het dochtertje dat hij samen met zijn vriendin Kelly Piquet heeft gekregen.

Toen bekend werd dat Piquet in verwachting was van haar eerste kindje samen met Verstappen, werd er al volop gespeculeerd over de datum van de bevalling. Uiteindelijk werd duidelijk dat Piquet begin mei was uitgerekend, en in aanloop naar het raceweekend in de Verenigde Staten kwam het heuglijke nieuws naar buiten. De timing was ideaal voor Verstappen, die daardoor alleen de mediadag in Miami hoefde over te slaan.

Geboortetaart

Op Instagram is Piquet actief en deelt ze regelmatig kiekjes uit haar werk- of privéleven. Ook de geboorte van Lily mag daar natuurlijk niet ontbreken. De 36-jarige Piquet ontving al de nodige felicitaties en onthult de geboortetaart ter ere van Lily.

Instagram @kellypiquet

