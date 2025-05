Lando Norris rijdt dit weekend met een helm in de vorm van een discobal rond tijdens de Grand Prix van Miami, een ontzettend uniek en bijzonder design. Op het internet ontstond er echter verwarring om de legaliteit van de Norris-helm. Zelf klaart hij nu de lucht. Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Miami en zoals we weten staan show en entertainment hoog in het vaandel tijdens de race waar in het eerste jaar zelfs water werd geverfd om een neppe jachthaven te creëren. Niks is de Amerikanen in Florida te gek en Norris doet ook mee aan het feestje. De Britse coureur - dit seizoen voorlopig nog geplaagd door problemen met het zelfvertrouwen en tegenvallende resultaten - is met een wel héél bijzondere helm richting de Amerikaanse badplaats afgereisd.

Norris zal namelijk dit weekend met een speciale helm in de vorm van een discobal gebruiken. Na de bekendmaking van het kunstwerk ontstonden er op social media wel een hoop vraagtekens over de legaliteit van de helm. Met name door de foto's en video's die online verschenen, leek het erop dat het hoofddeksel van Norris ontzettend zou reflecteren op zonlicht, wat dan natuurlijk weer gevaarlijk kan zijn voor zijn concurrenten. Norris klaar nu de lucht: "Deze is gemaakt met stenen van een discobal, daar kun je helemaal niet mee racen. Het is wel de coolere en echtere versie. De helm waar ik mee ga racen, is helemaal van vinyl. Het is een sticker", zo klaart hij de lucht.

“this one is actually made with the stones from a disco ball, so this is the un-raceable version, but its the cooler more real version. the actual helmet i race with, is all vinyl, it’s a sticker”



lando clearing the air for everyone asking if its legal 😁 pic.twitter.com/shePTAv96l — ray 🪩 (@ln4norris) May 2, 2025

