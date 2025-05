George Russell gaat met een positief gevoel het weekend in Miami tegemoet. Na een prima start voor de Mercedes-coureur is het nu strijden om de volgende punten.

Momenteel staat Russell op een vierde plek met 73 punten in het coureurskampioenschap. Met drie podiumplekken is de Britse coureur uitstekend begonnen aan het seizoen. Ondanks de goede resultaten blijft de 27-jarige uiterst realistisch. Zo staat er een uitdagend weekend op het programma. In Miami kunnen de temperaturen aardig hoog oplopen, vergelijkbaar met de Grand Prix van Saoedi-Arabië. En net tijdens die race kampte Mercedes met bandenslijtage: het team had moeite met het warme circuitoppervlak.

Artikel gaat verder onder video

Constant, maar zeker niet de allerbeste

“Het is fijn dat we constant punten hebben gepakt en drie keer op het podium zijn geëindigd”, zegt Russell in aanloop naar de Grand Prix van Miami. “Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat we de tweede snelste auto hebben. We doen het goed door constant te zijn, maar de race pace blijft nog een vraagteken.” Vervolgens wijst Russell op de bandenproblemen die Mercedes kende op het circuit in Jeddah: een circuit dat vergelijkbaar is met Miami: “We hebben daar onze banden echt oververhit. Dat kan hier weer een rol gaan spelen.”

Russell wilt alleen presteren

Russell kijkt dus erg realistisch naar het aankomende raceweekend en hoopt dat de bandenproblemen zullen worden opgelost. De geruchten rondom een eventuele contractverlenging werden bij de coureur steeds vaker de wereld ingebracht, maar hier gaf hij afgelopen week nog een mening over: hij wil het liefste op de baan presteren. “Dat is de enige taal die telt. Als je goed rijdt, volgt de rest vanzelf. Een lang contract zegt niets, elk team vindt een manier om van je af te komen als je niet doet presteren.”

Gerelateerd