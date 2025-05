Nico Hülkenberg is lovend over de coureur Max Verstappen, die als viervoudig wereldkampioen aan het proberen is om voor het vijfde seizoen op rij kampioen in de koningsklasse te worden. Het is iets wat niet veel coureurs gelukt is in de historie van F1.

De Nederlander heeft voorlopige de auto er niet echt voor, maar heeft toch maar twaalf punten achterstand op koploper Oscar Piastri. In gesprek met Nu.nl gaat Hülkenberg in op Verstappen. Dat de twee een goede relatie hebben is alom bekend, maar de Duitser is niet alleen lovend over de mens maar ook de coureur Verstappen. "De auto's zijn hetzelfde, maar Max is uitzonderlijk goed. Wat hij doet is pure klasse, haast een vorm van kunst. Mensen onderschatten soms hoe goed hij is."

Hülkenberg van mening dat mensen situatie bij Red Bull onderschatten

Hülkenberg stelt dat mensen onderschatten hoe lastig het is om coureur van Red Bull Racing te zijn, iets wat mede komt door de aanwezigheid van Verstappen. "Red Bull is nu eenmaal een omgeving waar je meteen moet presteren. Als dat niet lukt, heeft dat effect op je zelfvertrouwen. Zeker als je teamgenoot Max Verstappen is. De cultuur is daar heel hard." Dit weten coureurs als Alex Albon, Pierre Gasly en Liam Lawson, die op jonge leeftijd van het zusterteam naar het grote team werden gepromoveerd en vervolgens snel weer terug werden gezet, inmiddels maar al te goed.

