Vorig jaar bleek Silly Season in F1 ervoor te zorgen dat veel coureurs van team wisselden en er zelfs flink wat rookies ineens op de grid stonden. Voor 2026 zijn er ook nog wat vraagtekens rondom een paar stoeltjes, zeker die van Racing Bulls, Cadillac en Mercedes.

In 2025 werd Silly Season afgetrapt door Lewis Hamilton, die besloot naar Ferrari te gaan om daar Carlos Sainz te vervangen. Sainz ging op zijn beurt weer naar Williams. Max Verstappen kreeg met Liam Lawson (en nu Yuki Tsunoda) een nieuwe teamgenoot, terwijl Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls), Jack Doohan (Alpine) en Oliver Bearman (Haas) als rookies/jonge coureurs in 2025 gingen beginnen aan hun eerste seizoen. Nico Hulkenberg ging naar Sauber en Esteban Ocon naar Haas.

Bij McLaren lijken er voor 2026 geen vraagtekens te zijn. Tenzij de titelstrijd dit jaar uit de hand loopt en McLaren forceert om het huidige duo uit elkaar te halen, zullen Lando Norris en Oscar Piastri ook volgend jaar weer coureur zijn van McLaren. Zak Brown zou achter de schermen wel een poging hebben gewaagd bij Verstappen voordat hij het contract van Piastri verlengde, maar de kans dat dit in 2026 alsnog gaat gebeuren lijkt enorm klein.

Mercedes

Bij de topteams zijn voor 2026 de grootste vraagtekens te stellen bij Mercedes. Dit komt vooral omdat George Russell en Antonelli voor 2026 nog geen contract hebben. De kans dat dit alsnog gaat gebeuren lijkt vrij groot te zijn, gezien de prestaties van allebei de coureurs tot nu toe dit seizoen. Toch zal Mercedes op de korte termijn ook de optie Verstappen open willen houden voor 2026 of 2027. Een ruil tussen Russell en Verstappen is niet voor niets steeds vaker in het nieuws sinds dit jaar.

Ferrari

Bij Ferrari lijkt voor 2026 het ook wel duidelijk zijn wie het rijdersduo gaan vormen. Charles Leclerc heeft nog een flink contract en ook Lewis Hamilton heeft in 2026 nog een contract. De kans dat de Brit na 2025 gaat stoppen lijkt klein, omdat hij in het nieuwe tijdperk toch nog de hoop zal hebben dat die auto's hem beter zullen liggen dan de auto's van het huidige tijdperk. Na 2026 zal het interessanter gaan worden wat er bij Ferrari gaat gebeuren.

Red Bull

Bij Red Bull mag het duidelijk zijn dat de onzekerheid rondom de toekomst van Verstappen groter en groter worden en het aantal geïnteresseerde teams toeneemt. De kans dat hij na 2025 vertrekt lijkt niet klein, maar na 2026 is wel een realistisch scenario als hij merkt dat Red Bull niet best aan het nieuwe tijdperk is begonnen. Daarnaast is er voor 2026 nog de vraag wie teamgenoot van Verstappen gaat worden. Kan Tsunoda zich laten zien of kiest Red Bull weer voor Lawson of al voor Hadjar? Daarnaast is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om iemand van buitenaf te halen. Kortom: werk aan de winkel voor Red Bull.

Williams

Bij Williams lijkt er voor 2026 niet veel discussie te zijn over het rijdersduo. Carlos Sainz en Alexander Albon hebben allebei nog een contract volgend jaar en presteren tevens prima, waarbij Sainz de laatste twee raceweekenden zijn ritme gevonden lijkt te hebben. Williams zal in 2026 hopen met deze twee coureurs hun auto op de kaart te zetten als een echte uitdager, waardoor het na 2026 wellicht andere coureurs kan overtuigen om naar het Britse team te komen.

Alpine

Bij Alpine heeft Pierre Gasly als kopman van het team nog een contract volgend jaar, maar net zoals bij Red Bull is het vooral de vraag wie het stoeltje naast hem in gaat vullen. Doohan mag zich voor nu laten zien, maar heeft Paul Aron en Franco Colapinto in zijn nek hijgen. Daarnaast is het natuurlijk altijd nog mogelijk om een coureur van buitenaf te halen, iets waar Flavio Briatore waarschijnlijk zeker over na zal denken.

Aston Martin

Bij Aston Martin is het zeker, zo stelde hijzelf ook al, dat Fernando Alonso ook in 2026 coureur in F1 zal zijn. De vraag is bij het team echter al jaren wanneer het moment komt dat Lawrence Stroll besluit om Lance Stroll te vervangen. De kans dat dit in 2026 gaat gebeuren lijkt klein te zijn, gezien het feit dat Verstappen waarschijnlijk na 2026 pas eventueel beschikbaar zal zijn en Tsunoda nu ineens een lastige aanwinst is geworden door zijn promotie naar Red Bull Racing. Op papier is er dus voor 2026 wel een stoeltje beschikbaar bij Aston Martin, maar we lijken dit tweede stoeltje al wel in te kunnen vullen.

Haas

Bij Haas zitten ze voorlopig ook al goed voor 2026. Esteban Ocon en Oliver Bearman hebben een contract voor 2026 en presteren allebei prima tot nu toe. Er lijkt dan ook weinig reden om richting het nieuwe tijdperk ineens van coureurs te gaan veranderen, zeker omdat Bearman nog genoeg ruimte heeft om beter te worden en Ocon op een gegeven moment zijn draai in het team gaat vinden.

Racing Bulls

Bij Racing Bulls zal de line-up deels afhangen van wat er met het tweede stoeltje van Red Bull gaat gebeuren. De kans is aanwezig dat Tsunoda genoeg kan overtuigen om zijn stoeltje bij Red Bull te behouden. De vervolgvraag is dan of Hadjar en vooral Lawson dat ook hebben gedaan om Arvid Lindblad uit een Racing Bulls te houden voor 2026. Dat lijkt de grootste gegadigde te zijn om eventueel Lawson of Hadjar te vervangen.

Audi

Bij Audi hebben ze eind 2024 al een beslissing genomen richting het nieuwe tijdperk. Bortoleto en Hulkenberg hebben contract voor 2026 en de huidige auto van Sauber zorgt er niet echt voor dat de twee coureurs op sportief vlak echt beoordeelt kunnen worden. De auto heeft veel topsnelheid, maar dat is het verder dan ook wel. De focus ligt op 2026 en Audi, een seizoen waarin Bortoleto en Hulkenberg zichzelf echt kunnen laten zien.

Cadillac

Dan Cadillac, dat naast Mercedes en Racing Bulls als enige andere team nog twee stoeltjes te verdelen heeft. Het nieuwe team, dat met een motor van Ferrari gaat rijden zolang Cadillac niet zelf de motoren levert, wordt vaak in verband gebracht met ervaren coureurs als Sergio Perez, Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas. Ook Colton Herta wordt vaak genoemd, omdat het team in ieder geval een Amerikaan in hun team wil hebben. Daarmee lijken ze duidelijk te maken dat ze vanaf 2026 meteen competitief willen zijn en vooral op zoek zijn naar ervaren coureurs die F1-ervaring hebben.

