Jonathan Wheatley denkt dat Sergio Perez een uitstekende kans maakt om terug te keren in de Formule 1. De voormalig sportief directeur van Red Bull ziet de Mexicaan als een uitstekende kandidaat om zijn plek op de grid terug te veroveren, iets wat ook steeds waarschijnlijker lijkt te worden.

Pérez nam na een lastig seizoen in 2024 noodgedwongen de benen bij zijn team en nam vervolgens een pauze van de sport. In het vervolg lijkt het echter toch allemaal te gaan gebeuren: een terugkeer in de koningsklasse in 2026. Perez heeft een indrukwekkende staat van dienst met 281 races en zes overwinningen sinds zijn debuut in 2011. Zijn uitgebreide ervaring, gecombineerd met een sterk sponsornetwerk, maken hem een aantrekkelijke keuze voor teams die willen groeien. Met name het team van Cadillac lijkt behoorlijk te lonken naar zijn diensten.

Snel weer op snelheid

Wheatley, die tegenwoordig als teambaas door het leven gaat bij Stake-Sauber, benadrukt de kwaliteiten van de Mexicaan: "Checo is zeer geschikt om terug te keren en snel de snelheid op te pakken bij een nieuw team. Hij heeft bewezen een professionele en snelle coureur te zijn", vertelt hij tegenover Formula.hu. De mentale kracht en het zelfvertrouwen van Perez zijn volgens de teambaas cruciaal voor een succesvolle comeback: "Als een coureur mentaal sterk is en zijn zelfvertrouwen behoudt, kan hij na een tussenperiode weer snel zijn. Checo heeft altijd laten zien dat hij zich kan herpakken na tegenslagen", voegt hij toe.

Strategische zet

De mogelijke terugkeer van de Mexicaan zou niet alleen een persoonlijke triomf zijn, maar ook een strategische zet voor een team als Cadillac, dat volgend jaar debuteert. Zijn ervaring bij zowel topteams als middenveldteams maakt Perez een ideale leider voor een team dat streeft naar succes in de Formule 1. Wheatley zijn vertrouwen in de ervaren coureur onderstreept de potentie die hij ziet in de Mexicaan als een waardevolle aanwinst voor de sport. Red Bull Racing en Haas F1 Team zijn de afgelopen jaren de enige teams geweest die coureurs als Sergio Pérez, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg een kans gaven, ondanks dat zij al een tijd buiten de koningsklasse stonden. Met name Red Bull heeft in het verleden bewezen dat zij openstaan voor coureurs die een comeback willen maken. Het lijkt er dan ook op dat Pérez, die in 2026 weer terug wil keren in de koningsklasse, een goede kans maakt om in de toekomst een stoeltje te bemachtigen bij een team.

