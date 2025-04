Jolyon Palmer steunt de beslissing van de stewards om Max Verstappen te straffen na zijn incident met Oscar Piastri tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. In zijn analyse op F1TV benadrukt Palmer dat de Red Bull-coureur fout zat volgens de regels van de FIA. Volgens Palmer hebben de stewards dan ook goed gehandeld door de regerend wereldkampioen een tijdstraf te geven.

Het gebeurde op het moment dat de race eigenlijk net was begonnen en Piastri aan de leiding ging na een goede start. Verstappen deed een inhaalpoging om de leiding te herveroveren na een matige start. Palmer legt uit dat Verstappen door de positie van de McLaren-coureur op de baan geen kans had om de bocht te halen. "Hij is niet van plan om ruimte te geven aan Piastri", zo zegt Palmer, die niet verbaasd was dat Verstappen een vijf seconden tijdstraf kreeg. "Het zag er vrij hopeloos uit voor Verstappen richting de eerste bocht."

Piastri deed niets verkeerd

Volgens Palmer deed Piastri niets verkeerd en wilde Verstappen de bocht houden zonder de regels te respecteren. “Max wil de bocht nooit opgeven, dus hij probeert het nog een keer. Maar hij had nooit een eerlijke kans om de bocht te halen zonder de regels te breken. De bocht was duidelijk van Piastri." De FIA gaf Verstappen alleen geen straf van tien seconden omdat het om de eerste ronde en eerste bocht ging.

Verstappen zat fout volgens Palmer

Volgens Palmer was het de Red Bull-coureur die een fout maakte door de bocht af te snijden en zat hij ten onrechte te klagen dat hij van de baan was geduwd. "In theorie heeft alleen Max de bocht afgesneden," zegt Palmer. “In geen duizend jaar blijft die auto op de baan.” Verstappen zal komend weekend in Miami uit zijn op sportieve revanche, want hij doet ondanks de mindere RB21 nog volop mee om het kampioenschap.