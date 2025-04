Mercedes-teambaas Toto Wolff is geen voorstander van het wijzigen van het motorreglement dat in 2026 van kracht wordt. De F1-commissie gaat binnenkort met de teams in gesprek om de verhoudingen tussen de verbrandingsmotor en de accu aan te passen, maar Wolff laat bij Motorsport.com weten daar geen voorstander van te zijn.

Vanaf 2026 krijgt de koningsklasse nieuwe motoren. De nieuwe power unit zal sterker leunen op de elektrische componenten, maar achter de schermen zouden enkele teams daar moeite mee hebben. Red Bull zou samen met Ferrari voorstander zijn van een wijziging van de verhoudingen, maar Mercedes ziet daar eigenlijk helemaal niets in.

Vermogen van elektrische compontenten reduceren

De angst bestaat dat teams op de rechte stukken met de nieuwe power units zullen moeten terugschakelen om geen vermogen te verliezen. Het idee is daarom om meer te leunen op de verbrandingsmotor in plaats van de elektrische accu. Er wordt volgens het medium gesproken over een reductie van 350 kW naar 200 kW. Red Bull zou één van de voorstanders zijn van deze wijzigingen, maar naar verwachting wordt het voorstel van tafel geveegd. "Ik denk dat dit iets is waar we twee jaar geleden al om hebben gevraagd, maar het is absoluut niet iets dat deze week op de agenda is gezet door ons," legt Horner uit, waarmee hij benadrukt dat de aankomende vergadering niet op initiatief van Red Bull komt.

Mercedes niet happig op wijziging

Wolff ziet een aanpassing echter niet zitten. "Het lezen van de agenda van de Formule 1-commissie is bijna net zo hilarisch als het lezen van sommige reacties die ik op Twitter zie over de Amerikaanse politiek. Ik wil onszelf echt beschermen en geen commentaar geven, maar het is een grap. Een week geleden was er nog een motorvergadering, en nu staan dit soort zaken alweer op de agenda," aldus de teambaas van Mercedes.

