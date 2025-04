Oscar Piastri mag zich na de race in Jeddah de leider in het kampioenschap noemen. Ondanks de succesvolle race erkent de Australiër dat het niet de makkelijkste race was.

Lando Norris sprak eerder in een interview opvallende woorden: "Mensen blijven maar zeggen dat wij de besten zijn, de snelsten, bla bla bla... Ferrari en Red Bull zijn net zo snel in de kwalificatie en net zo snel in de lange runs." Hiermee beweert de Brit dat de auto's van de concurrenten van McLaren niet onderdoen voor de oranje bolide.

Artikel gaat verder onder video

Voordeel kleiner dan verwacht

Piastri was het echter absoluut niet eens met de uitspraken van Norris dat de RB21 de snelste auto was tijdens de race. De leider in het kampioenschap gaf aan dat McLaren nog steeds een voorsprong had, hoewel het voordeel kleiner was dan verwacht. "Ik denk dat onze auto nog steeds sneller was. Het was moeilijk om in vuile lucht te zitten, maar ik denk dat we nog steeds een zeer sterke auto hebben."

Geen paniek, wel kritisch

Als het aan de Australiër ligt, is er dus geen reden tot paniek: "Ik denk dat onze auto nog steeds erg goed is, maar ik denk dat als je kijkt naar de layout hier [in Saudi-Arabië] vergeleken met Suzuka, het de meest vergelijkbare is tot nu toe, en het zijn de twee races waarin Max en Red Bull dichterbij zijn geweest." Toch geeft Piastri aan dat er wel verbeteringen moeten komen: "Ik dacht dat het over één ronde geen grote verrassing was om Max zo snel te zien." Echter, hij ziet een kanttekening aan de overwinning: "Maar ik denk dat ik in de race niet had verwacht zoveel moeite te hebben aan het einde van de medium stint, dat is zeker. Dus ik denk dat we duidelijk nog wat werk te doen hebben."

Gerelateerd