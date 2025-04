Lance Stroll (26) heeft in Saoedi-Arabië een record op zijn naam gezet, maar niet eentje om trots op te zijn. Doordat hij zich op zaterdag als zestiende kwalfiiceerde, heeft hij nu de meeste Q1-exits uit de historie van de Formule 1 achter zijn naam. Stroll zegt echter dat dit niet aan hem ligt en wijst naar Lando Norris en Oscar Piastri.

Stroll kwam tijdens de kwalificatie in Djedda niet verder dan de zestiende tijd en werd zodoende uitgeschakeld in Q1. Het was voor de Canadees niet de eerste keer dat hij werd uitgeschakeld in de eerste sessie van de kwalificatie. Sterker nog: niemand is ooit zo vaak uitgeschakeld in Q1 als Stroll. Hij deelde het negatieve record tot dit weekend met Kevin Magnussen, maar na gisteren is het Stroll die zielsalleen aan kop staat in het niet al te aansprekende klassement. Vragen over dit onderwerp kan Stroll echter niet waarderen. Volgens de Aston Martin-coureur ligt het namelijk niet zozeer aan hem, maar aan de auto's waarin hij tot dusver heeft gereden.

Stroll denkt dat meeste Q1-exits niet aan hem ligt

Volgens Stroll hadden coureurs als Norris en Piastri, die momenteel aan kop gaan in het kampioenschap, hetzelfde negatieve record in handen kunnen hebben als zij met andere auto's hadden gereden. "Als je de McLaren-coureurs tien jaar lang in een Sauber laat rijden, dan zullen zij de meeste Q1-exits op hun naam hebben. Het hangt af van de auto", zo vertelde Stroll bij de verzamelde media in Saoedi-Arabië. "Als je een snelle auto hebt, kun je banden sparen en ga je door naar Q3. En als je een langzame auto hebt, dan gooi je een miljoen bandensets weg in Q1 en meestal ga je eruit als de snelheid van de auto er niet is. Dus het is wat het is."

Doordat Stroll zich gisteren als zestiende kwalificeerde, moet hij de race in Saoedi-Arabië aanvangen vanuit de achterhoede. Alleen Jack Doohan, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto staan nog verder naar achteren op de startgrid. De race in Djedda begint vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd.

