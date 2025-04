Christian Horner is voldaan na de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij zag beide Red Bull's de top tien halen, waarbij Max Verstappen zijn RB21 tegen alle verwachtingen in zelfs op pole position wist te zetten. De teambaas is na afloop dan ook uiterst tevreden en is vol lof over Verstappen.

Waar niemand het zag aankomen, wist Verstappen een rondetijd van 1:27.294 op het scorebord te zetten. Dit bleek uiteindelijk, hoewel het verschil met Oscar Piastri minimaal was, voldoende voor pole position. Omdat Lando Norris zijn auto vroeg in Q3 in de muur had geparkeerd, geeft dit Verstappen morgen tijdens de Grand Prix een uitstekende uitgangspositie om een klap uit te delen aan McLaren. Horner was na afloop van de zinderende kwalificatie dan ook uiterst tevreden. "Het is onze tweede pole in drie weken tijd, dus ja, het was een ongelooflijke prestatie van Max wederom en we wisten hem een goede auto te geven", zo zei de teambaas na afloop bij Viaplay.

Red Bull nam gok om Verstappen pole te bezorgen

Horner erkent dat men een gok moest nemen met Verstappen om een kans te kunnen maken op pole. "We waren de snelste in Q1 en toen namen we een gok. We gingen voor twee ronden in Q3 en ik denk dat dat de beste strategie was om hem een kans te geven op pole", aldus Horner, die ook Yuki Tsunoda in de top tien zag finishen. "Ja, Yuki had een verschrikkelijke laatste ronde waarin hij - volgens mij in bocht 4 - een groot moment had, maar ik denk met een plek in Q3 en de top 8 dat hij progressie kan maken vanaf daar."

Horner spreekt van "adembenemende ronde" Verstappen

Vervolgens wil Horner nog even terugkomen op de poleronde van Verstappen, die volgens hem "adembenemend" was. "Maar die ronde van Max, dat was wederom adembenemend. Zijn tweede pole in vijf races. En we weten dat we nog steeds moeten verbeteren en de auto op niveau moeten krijgen, maar dit is geweldig." Horner heeft dan ook goede hoop voor morgen, al weet hij ook dat het een uitdaging wordt om af te rekenen met Piastri. Over Norris lijkt hij zich niet al te veel zorgen te maken.

Verstappen moet zien af te rekenen met Piastri in Djedda

"Kijk, Lando start vanaf plek tien, dus hij moet heel veel auto's gaan inhalen. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om Oscar [Piastri] te verslaan morgen. We zien dat die auto het heel goed doet. Maar we starten op de beste positie [vanaf pole, red.], dus als je de start hebt, dan heb je vrije lucht en dat is de beste plek waar je kunt zijn", aldus Horner.

