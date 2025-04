Voor de 82-jarige Helmut Marko komt het pensioen toch wel dichterbij. Het vele reizen begint de adviseur van Red Bull Racing enigszins op te breken en hij wijst viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel aan als ideale opvolger.

Marko was er al bij toen Red Bull Racing in 2005 uit de grond werd gestampt. Als rechterhand van oprichter Dietrich Mateschitz werd hij verantwoordelijk voor de doorstroming van de junioren. Anno 2025 is die rol wat veranderd en beginnen de jaartjes ook te tellen.

Leeftijd Marko

Tegenover Sky Sports Deutschland bespreekt Marko zijn toekomst en wijst hij Vettel aan als gewenste vervanger. "Ik denk dat hij de ideale kandidaat zou zijn om mijn opvolger te worden. Het is duidelijk dat je het op een gegeven moment niet meer kunt doen, mede vanwege je leeftijd. Want die reisverplichtingen zijn niet niks," zo verwijst hij naar het vele reizen. Het is nog geen zekerheid dat 'Seb' de rol zou willen, maar Marko ziet het wel zitten. "Natuurlijk zou het geweldig zijn als iemand als Sebastian het zou kunnen overnemen. Aan de ene kant heb je het juniorprogramma; hij werkt hier al met meisjes in de karts in Saoedi-Arabië. Aan de andere kant is er natuurlijk het sterke strategische leiderschap van zijn Formule 1-team."

'Seb' is klaar voor de taak

Hoewel veel adviseurs misschien wat opstarttijd nodig hebben, vindt Marko dat Vettel die vlieguren niet nodig heeft. "Ik denk niet dat hij een jaar nodig heeft. Het zijn twee disciplines en hij zal alles onder controle hebben. Maar dat zou een nieuwe aanpak zijn, en ik denk dat Sebastian zichzelf nu gevonden heeft. Hij weet wat hij in de toekomst wil doen, en dat is vooral in de autosport. Hij bezit misschien een bos in Oostenrijk met een eigen jachtgebied, maar hij kan die twee combineren," aldus Marko.

