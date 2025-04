Max Verstappen heeft gereageerd op de vermeende ruzie tussen zijn manager Raymond Vermeulen en Red Bull-topman Helmut Marko. Volgens de viervoudig wereldkampioen hebben de twee gewoon een normaal gesprek gevoerd.

Het raceweekend in Bahrein was er voor Red Bull Racing een om snel weer te vergeten. De RB21 kwam niet uit de verf op het Sakhir International Circuit en in combinatie met een reeks slechte pitstops, was de zesde stek het hoogst haalbare resultaat voor Max Verstappen. Teammaat Yuki Tsunoda eindigde nog verder naar achteren op de negende plaats, waarmee hij wel de eerste dubbele puntenfinish sinds Las Vegas 2024 inluidde voor de Oostenrijkse formatie.

Artikel gaat verder onder video

Vermeende ruzie Vermeulen en Marko

Na afloop van de race bracht Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz naar buiten dat hij gezien zou hebben hoe Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, boos de Red Bull-garage in zou zijn gelopen en ruzie zou hebben gemaakt met Red Bull-topman Helmut Marko. Dit bericht werd door andere media vervolgens ontkracht, en ook volgens Verstappen zelf is het behoorlijk overdreven: "Ze hadden volgens mij gewoon een gesprek over van alles. Dat is denk ik toegestaan", klinkt het tegenover de internationale media in Saoedi-Arabië.

'Allemaal gefrustreerd'

Verstappen vervolgt: "Als iemand zoiets ziet, kan iemand dat altijd op een eigen manier interpreteren. We waren allemaal gefrustreerd door het resultaat en de dingen die verkeerd zijn gegaan. Daar hebben Raymond en Helmut over gesproken. Christian [Horner[ kwam er ook bij. Ze hebben een gesprek gehad en dat moet kunnen. We geven allemaal om het team. We geven om de mensen die hier werken en we geven om de resultaten. Dat is allemaal heel normaal volgens mij."

Gerelateerd