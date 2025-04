Juan Pablo Montoya is van mening dat Red Bull Racing de goede beslissing heeft genomen door Yuki Tsunoda naar het team te hebben, nadat ze het "gigantisch hebben verkloot" de laatste tijd.

Yuki Tsunoda heeft inmiddels twee raceweekenden als coureur voor Red Bull Racing achter de kiezen. Waar hij in Japan kleurloos twaalfde werd, scoorde hij in Bahrein met de negende stek zijn eerste punten voor het team. Een matig resultaat voor een topteam, maar kijkend naar de P6 van Max Verstappen, waarschijnlijk zo gek nog niet. Juan Pablo Montoya is dan ook van mening dat Red Bull Racing nu eindelijk weer een keer een goede beslissing heeft genomen.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda doet het goed, aldus Montoya

"Yuki Tsunoda doet het goed", klinkt het bij Plejmo. "Red Bull heeft zich denk ik gerealiseerd dat ze het gigantisch aan het verkloten waren aan die kant van de garage. Ze reden met de afstellingen van Max op beide auto's en zeiden gewoon tegen de tweede coureur: 'Je bent een idioot, je kunt niet rijden.' Tsunoda was een betere keuze dan Liam Lawson, omdat hij lang genoeg in de Formule 1 heeft gezeten en hij heeft genoeg kennis om in die auto te springen en direct te zeggen: dit moet anders", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

Wereldkampioenschap Formule 1

Tsunoda staat momenteel op de veertiende plaats in het wereldkampioenschap met vijf punten, waarvan hij er drie bij zusterteam Racing Bulls bij elkaar reed. Verstappen heeft inmiddels 69 punten bij elkaar gereden, en staat met een achterstand van veertien punten naar klassementsleider Lando Norris, op de derde stek.

