George Russell is uitstekend begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen en volgens recente berichten zou Toto Wolff hem inmiddels beloond hebben met een nieuwe lucratief contract. Nieuwe berichtgeving meldt echter wat anders over de Britse coureur.

Russell is dit jaar geweldig begonnen aan het nieuwe seizoen in de koningsklasse. De Britse rijder bezet een keurige vierde plek in het wereldkampioenschap op veertien punten van Lando Norris en weet bovendien continue in de buurt van of op het podium te belanden. De goede prestaties lijken zowel op als naast de baan zijn vruchten af te werpen, want als we recente berichten mogen geloven staat Russell op het punt zijn krabbel te zetten onder een nieuw lucratief contract bij Mercedes. Vandaag werd namelijk gerapporteerd dat de Britse rijder een nieuw tweejarig contract zou gaan tekenen.

Geen verandering

De vergoeding zou dan 30 miljoen dollar per seizoen bedragen en ook nog een optie voor nog een jaar hebben. Daarmee zou bovendien een potentiële overgang van Max Verstappen naar de Duitse formatie een stuk moeilijker gaan worden. Inmiddels is dat nieuws van eerder op de dag weer ergens anders ontkracht. Thomas Maheron van PlanetF1 stelt namelijk op X dat er nog lang niks in kannen en kruiken is: "Berichten dat er een contractverlenging met George Russell is overeengekomen en ondertekend zijn naar verluidt voorbarig, Er is nog helemaal geen verandering in zijn contractstatus."

Reports that George Russell's contract extension has been agreed and signed are understood to be premature, with no recent change in his contract status. #F1 — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) April 15, 2025

