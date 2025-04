Max Verstappen blikt vooruit op de race van aankomend weekend in Djedda. De Nederlander stelt dat er na het lastige weekend in Bahrein nog genoeg werk aan de winkel is voor Red Bull Racing, maar hoopt in Djedda de vorm van vorig jaar weer terug te vinden.

Voor ronde vijf van het wereldkampioenschap Formule 1 reist de koningsklasse af naar het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. Voor Verstappen moet het een weekend worden waar in ieder geval de teamfouten, zoals die te zien waren in Bahrein, worden voorkomen. De RB21 heeft momenteel niet de snelheid om de top van het klassement uit te dagen, maar in Sakhir gingen ook de pitstops mis.

Bahrein liep voor geen meter

Verstappen is zich bewust van de problemen en hoewel hij er zondag even helemaal klaar mee was, is hij daags na de Grand Prix al iets genuanceerder. "Bahrein was een behoorlijk lastig weekend voor ons en verliep niet zoals we wilden. We hadden wat problemen en we hebben nog veel werk aan de auto te verzetten om te komen waar we moeten zijn", zo verklaart de viervoudig kampioen op Verstappen.com.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Afgelopen seizoen was Djedda de tweede stop op de Formule 1-kalender en destijds domineerde de RB20 nog. "Vorig jaar ging het echter goed voor ons op Djedda en het is een echt hogesnelheids-, semi-stratencircuit, wat leuk is. Normaal gesproken is er niet veel bandenslijtage op dit circuit, dus gewoonlijk zou dat beter voor ons moeten zijn", zo hoopt Verstappen dat het rubber dit weekend wel langer behouden blijft. "Dit is de derde race en het laatste weekend van de triple header is, dus hopelijk vinden we meer snelheid en presteren we vergelijkbaar met Japan", aldus Verstappen.

