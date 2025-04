Formule 1-journalist Erik van Haren ziet Max Verstappen op korte termijn niet vertrekken bij Red Bull Racing, zo vertelt hij bij Telesport. De Nederlander was volgens Van Haren witheet uit Bahrein vertrokken en wacht simpelweg af waar Red Bull Racing mee komt tijdens de eerste grote update in Imola.

Het raceweekend in Bahrein was voor Red Bull Racing één om snel te vergeten. Na afloop van de race zou er een verhit onderonsje zijn geweest tussen Helmut Marko en manager Raymond Vermeulen, wat even later weer werd tegengesproken. Van Haren bevestigt dat het voorval daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. "Het was echt een horrorweekend. Ze [Christian Horner en Marko] hadden zich daarom ook teruggetrokken. Normaal is het zo dat Marko en teambaas Horner snel beschikbaar zijn voor interviews en nu trokken ze zich terug. Er was eerst een vrij verhit gesprek met Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen. Die is natuurlijk ook geschrokken, van wat hij heeft gezien in Bahrein. Dat is het mooie aan de Formule 1: dat gebeurt gewoon open bloot", zo verklaart hij.

Verstappen beet op zijn tong

Voor Verstappen was de frustratie echter compleet. "Hij beet echt op zijn tong, want hij stond echt op ontploffen. Hij is lekker naar huis gevlogen, even een paar dagen rust thuis, dat is denk ik ook goed. Dit is niet wat hij wil en een hele frustrerende race, dan heb je dat 53 rondjes gehad, dan is het heel makkelijk om bij een vraag uit je vel te springen, nou hij bleef best wel koel. Maar als je een beetje rondvraagt en weet hoe hij echt in de wedstrijd zit, dan was hij echt not amused."

Verstappen denkt nog niet aan vertrekken bij Red Bull

Hoewel er stemmen zijn die aangeven dat Verstappen snel moet overstappen, weet Van Haren zeker dat dit momenteel niet aan de orde is. "Ik weet gewoon zeker dat Verstappen daar op dit moment niet mee bezig is. Die is alleen maar bezig met Red bull en zijn GT3-activiteiten met z'n team daar", legt Van Haren uit. Wel wijst de journalist naar de verwachte updates van Red Bull. "Als dit soort weekenden zich gaan opvolgen, dan ga je natuurlijk wel nadenken, dat is natuurlijk wel logisch. Er moet progressie geboekt worden en dat moet niet nog een half jaar duren. Er komen straks een rit Europese races. Dat zijn de momenten dat de eerste grote updatepakketten komen. Ik denk dat eind mei, rond de race in Barcelona, dus over drie à vier races, dan moet echt wel blijken van; we kunnen op langere termijn meedoen", aldus Van Haren.

