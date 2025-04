Het contrast bij Red Bull Racing is groot: Max Verstappen won de openingsrace van 2024 en het team noteerde een overtuigende 1-2 in Bahrein. Een jaar later eindigt Verstappen op meer dan dertig seconden van de winnaar, klaagt hij over een gebrek aan balans, en lijkt het team in een crisis terecht gekomen.

Een deel van het antwoord ligt in de herorganisatie bij Red Bull. Grote namen als Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley hebben het team verlaten, waarmee cruciale technische kennis is verdwenen. Hoewel enkele sleutelpersonen zoals Pierre Waché en Paul Monaghan zijn gebleven, heeft het vertrek van Newey de ontwerpfilosofie duidelijk beïnvloed.

Nieuwe hiërarchie binnen Red Bull

Volgens teambaas Christian Horner ligt de kern van het probleem in de tools: de data uit de windtunnel en simulaties komen niet overeen met de werkelijkheid op het circuit. Hierdoor ontwikkelt Red Bull in een richting die in theorie werkt, maar in de praktijk averechts uitpakt. De verouderde windtunnel vormt hierin een obstakel; een nieuw exemplaar wordt pas in 2027 gebruikt.

Interne spanning komt tot uiting

Daarbovenop komen interne spanningen. Verstappen zelf blijft professioneel en neutraal in zijn publieke uitlatingen, maar zijn manager Raymond Vermeulen zou intern fel hebben gereageerd na de tegenvallende prestatie in Bahrein. Het team leek na de race een crisissfeer uit te stralen, met een spoedoverleg tussen Horner, Monaghan, Waché en Helmut Marko direct na de finish.

Max Verstappen clausule

Een zorgwekkend detail voor Red Bull is de prestatieclausule in Verstappens contract. Die zou hem, afhankelijk van de sportieve resultaten voor de zomerstop, de mogelijkheid geven zijn contract, dat loopt tot 2028, voortijdig te beëindigen. Met de nieuwe reglementen van 2026 in aantocht, is het voor coureurs cruciaal om straks in het juiste team te zitten. Verstappen lijkt zich af te vragen of Red Bull die plek nog wel is.

Emilia-Romagna van cruciaal belang

De eerste updates voor de RB21 staan gepland voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Die moeten niet alleen de prestaties verbeteren, maar ook Verstappen ervan overtuigen dat Red Bull het tij kan keren. Mocht dat niet gebeuren, dan zou de viervoudig wereldkampioen zomaar kunnen overwegen om elders zijn geluk te beproeven.

