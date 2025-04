F1 Fans zijn keihard na GP Bahrein: ''Red Bull is compleet de weg kwijt''

Na afloop van de Grand Prix van Bahrein ging het op social media niet alleen over de dominante zege van Oscar Piastri, maar vooral over de zorgen bij Red Bull. Fans steken hun mening niet onder stoelen of banken: de prestaties van de RB21 én van Max Verstappen zorgen voor gefronste wenkbrauwen. Op X wordt stevig uitgehaald naar de Oostenrijkse renstal.

De stevige reacties van fans komen niet uit het niets. Red Bull kende een rampzalige dag in Bahrein, waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto en bovendien twee van de langzaamste pitstops van het hele veld kreeg toebedeeld. De Nederlander eindigde uiteindelijk als zesde en moest toezien hoe McLaren het weekend volledig domineerde. Door de indrukwekkende overwinning van Oscar Piastri zakt Verstappen nu zelfs naar de derde plek in het coureursklassement. De stand: Norris leidt met 77 punten, gevolgd door Piastri met 74 en Verstappen met 69.

Artikel gaat verder onder video

Duidelijke taal naar Verstappen en Red Bull

Op social media werd er flink uitgehaald naar Red Bull. Fans spraken cynisch uit dat Verstappen waarschijnlijk sneller zou zijn geweest in een trekker dan in zijn huidige RB21. Vooral het pitteam moest het ontgelden: volgens veel kijkers hadden ze ‘nog nooit zulke slechte pitstops gezien’. De frustratie over het gebrek aan snelheid én de knullige pitstops was dan ook groot, zeker nu Verstappen verder terrein verliest op het McLaren-duo in het kampioenschap.

Ondanks een wispelturige auto toch nog een 6e plek voor Max, meer was er niet uit te halen. Mooie race voor Piastri en Russell. Norris wel podium, maar niet de gedroomde plek. Tsunoda ook in de punten.#gpbahrain #verstappen #RedBull #McLaren #piastri pic.twitter.com/ObiUrcu39l — Koos van Heulen (@Kobus0013) April 13, 2025

Zelfs de pitstops heeft #Redbull niet meer in controlle #BahrainGP — Karin🎗 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) April 13, 2025

This is probably Max Verstappen's unluckiest and worst race in the last 5 years!



2 pitstop failures, constant suffering with traction and brakes.. #F1 #Formula1 #BahrainGP pic.twitter.com/mv3681jDzo — Extreme Cars (@extremecars__) April 13, 2025

I genuinely hope Max retires at this point, and if he does, I wish the absolute worst on Red Bull 👍🏾 — ❄️ The Confessor ❄️ (@shanethecnfsr) April 13, 2025

34s while we had a safety car btw 💀 — Verstappen News (@verstappenews) April 13, 2025

Max: "I was counting down the laps (to finish the race)." pic.twitter.com/RaWe5WjjdT — Verstappen News (@verstappenews) April 13, 2025

A Verstappen P6 finish will never dominate headlines...



But it's genuinely incredible he finished that high considering his issues in the race. — formularacers (@formularacers_) April 13, 2025

imagine being MAX VERSTAPPEN when the car is SHIT and the EXIT LIGHTS are FUCKED and the HARD TYRES are SHIT and CHRISTIAN HORNER is a TWAT and your BRAKES are FUCKED and you have to GO BACK 33 because you're NOT winning the CHAMPIONSHIP — جوني (@clarkewdc) April 13, 2025

Verstappen’s car is falling apart

Russell’s car is shutting down

Ferrari’s car is slow

And Norris is somehow failing to take advantage of any of this — Tonto (@kobayashicore) April 13, 2025

Gerelateerd