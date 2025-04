De F1-stand 2025 is vandaag weer flink op de schop gegaan als gevolg van het resultaat van de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen kende een moeizame race en heeft als gevolg hiervan terrein verloren in de WK-stand. De regerend wereldkampioen is in het klassement inmiddels achterhaald door Oscar Piastri, die de race in Bahrein wist te winnen. Lando Norris gaat nog steeds - weliswaar nipt - aan de leiding in het kampioenschap.

De uitslag van de F1 Grand Prix van Bahrein heeft voor opschudding gezorgd in het algemeen klassement van de Formule 1. Het wereldkampioenschap wordt weliswaar nog steeds geleid door Norris, maar de voorsprong van de McLaren-kopman begint steeds verder te verdampen. In Japan zag hij de zege naar Verstappen gaan en in Bahrein ging teamgenoot Piastri er met de overwinning vandoor. Hierdoor is de voorsprong van Norris in het WK steeds verder aan het slinken. Desondanks gaat hij nog wel aan de leiding met 77 punten. Tijdens de Grand Prix van Bahrein finishte hij als derde en daardoor mocht hij vijftien punten laten bijschrijven. Verstappen finishte als zesde en dat is goed voor acht punten.

Verstappen verliest tweede plek in F1-stand aan Piastri na Bahrein

Doordat Verstappen slechts zesde werd in Bahrein en Piastri de race wist te winnen, is de Red Bull-coureur zijn tweede plek in het kampioenschap nu kwijt. De acht verzamelde punten brengen het totaal van Verstappen nu op 69 punten en dat is goed voor de derde stek in het WK. De tweede plaats is nu in handen van racewinnaar Piastri. Doordat hij in Bahrein als winnaar over de streep kwam, mocht hij 25 punten laten bijschrijven. Dit brengt zijn totaal op 74 punten, slechts drie minder dan teamgenoot Norris. George Russell volgt op de vierde plek - achter Verstappen - met 63 punten. De gehele top vier zit nu redelijk dicht bij elkaar en dat zorgt ervoor dat de kampioensstrijd nog helemaal open lijkt te liggen.

Ferrari wint iets aan terrein in WK-stand na GP Bahrein

Ferrari heeft in Bahrein relatief goede zaken gedaan door met Leclerc en Hamilton als respectievelijk vierde en vijfde over de streep te komen, vóór Verstappen. Hierdoor bracht Leclerc zijn puntentotaal op 32. Dit is goed voor de vijfde plaats in het klassement. Eén plekje hoger dan hij had na de Grand Prix van Japan. Ook Hamilton won een plekje in het kampioenschap. Hij staat met 25 punten nu zevende in het WK, vijf punten achter nummer zes Antonelli.

WK-stand F1 2025: Norris aan de leiding, Verstappen derde

