Voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein is er volop aandacht voor Oscar Piastri. De jonge Australiër maakt indruk in de MCL39 en mag zichzelf volgens Max Verstappen tot de titelkandidaten rekenen. De Nederlander heeft lof voor zijn concurrent.

“Ja, hij zit in een goede flow. Kijk, ervaring helpt ook mee. Veel mensen vergeten dat Oscar pas aan zijn tweede seizoen bezig was vorig jaar. Nu heeft hij wat meer zelfvertrouwen en kent hij de auto’s beter. Je ziet meteen dat hij stabieler is.” Piastri zelf draait niet om de feiten heen. Na de sterke start van McLaren in 2025 is hij duidelijk over de kracht van zijn bolide: “Ik draai er niet omheen, we hebben momenteel de beste auto. Iets anders zeggen zou niet kloppen.” Met zijn pole position in Bahrein onderstreept de Australiër zijn serieuze titelkansen, een tweede zege ligt binnen handbereik.

Artikel gaat verder onder video

Piastri op z'n hoede

Met zijn 24 jaar lijkt Piastri definitief door te breken aan de top van de Formule 1. Verstappen ziet de opmars met interesse, al zal hij er alles aan doen om zijn titel te verdedigen tegen de ontketende McLaren-coureur. Piastri blijft ondanks zijn poleposition realistisch over de onderlinge verschillen in de Formule 1-top. De Australiër verwijst naar het weekend in Japan, waar McLaren net tekortkwam. "Toen haalden we niet alles uit de auto en werd Max [Verstappen] net eerste. En nu start Lando niet eens vanaf de eerste rij. Het is lastig, absoluut."

Gerelateerd