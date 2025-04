Hoewel George Russell tijdens de kwalificatie de tweede tijd wist te rijden, zal hij het vanmiddag moeten doen vanaf P3. De Brit werd één plekje teruggezet omdat hij zaterdag in Q2 te vroeg bij het stoplicht stond. Voor de race in Bahrein kijkt hij vooral naar achteren.

Mercedes lijkt de voornaamste kandidaat om McLaren uit te dagen voor de overwinning. Toch hebben de Zilverpijlen nog een aanzienlijke achterstand op het team uit Woking. Charles Leclerc is door de gridstraf naar de tweede plek opgeschoven en Russell legt tijdens de Drivers Parade uit dat hij waarschijnlijk de hele wedstrijd met de Monegask zal knokken. Ook Max Verstappen houdt hij in de gaten, hoewel de Nederlander vanaf P7 nog genoeg werk te verzetten heeft.

Artikel gaat verder onder video

Knokken met Leclerc en Verstappen

"Het was gisteren een goede dag. Ik hoop vandaag te kunnen vechten voor het podium, een beetje zoals Charles ook zei. Het wordt waarschijnlijk een gevecht tussen ons tweeën, en Max zal vandaag waarschijnlijk een sterkere dag hebben. Realistisch gezien rijdt McLaren echter weer in een eigen kampioenschap", zo vindt Russell dat McLaren nog een stapje te ver weg staat. "Die trieste realiteit moeten we accepteren. We moeten proberen om daarachter het maximale eruit te halen."

Russell vreest dominantie McLaren

Toch kan er van alles gebeuren en als dat zo is, dan wil Russell er staan. "Zeg nooit nooit, en als er een kans is, dan gaan we ervoor. Ronde 1 wordt waarschijnlijk onze beste kans." Wel heeft Russell daarvoor een foutje van polesitter Oscar Piastri nodig: "Als Oscar aan de leiding blijft, dan zwaait hij ons gewoon uit. Als Japan al hun slechtste weekend was, dan is iedereen behoorlijk bang voor wat ze hier kunnen laten zien."

Gerelateerd