Hoewel Max Verstappen weinig verwacht te kunnen uitrichten vanaf P7, geeft hij de moed niet op. De Nederlander mikt met zijn RB21 op de podiumplekken, maar stelt tijdens de Drivers Parade dat de auto nog steeds niet is waar hij hem wil hebben.

Verstappen wist in Japan de race nog naar zich toe te trekken, maar van die vorm is in Bahrein niets te bekennen. Op het Bahrain International Circuit domineert McLaren en Oscar Piastri gaat vanavond jagen op zijn vierde zege uit zijn carrière. Daarachter staat Charles Leclerc, die tijdens de kwalificatie nog in de buurt kon komen, maar Verstappen zal het moeten doen vanaf plek zeven.

Artikel gaat verder onder video

Knokken voor podiumplekje

"Het is over het algemeen gewoon erg lastig hier. Ik denk niet dat we het kunnen oplossen voor dit weekend. Dus dan wordt het een lastige race, maar we gaan wel ons best doen," zo opent Verstappen. De Nederlander legt zich niet zomaar neer bij de situatie en gaat proberen een podiumplek eruit te slepen. "Dat gaan we wel proberen, maar het is niet het meest soepele weekend geweest als je kijkt naar waar we de auto eigenlijk willen hebben. Maar daar leggen we ons niet bij neer en hopelijk hebben we een spannende race en tenminste een gevecht om het podium."

Ready to face the race day heat 🥵#F1 || #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/Z3xQBJBxEB — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 13, 2025

Gerelateerd