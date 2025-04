De F1 Grand Prix van Bahrein gaat om 17:00 uur Nederlandse tijd van start. Oscar Piastri en Charles Leclerc zullen de voorste rij innemen. De tweede plaats op de grid is naar de Ferrari-coureur gegaan na een gridstraf voor George Russell. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over een uurtje gedoofd en dan zijn we onderweg voor de vierde ronde van het Formule 1-seizoen 2025. Piastri was vlekkeloos in de kwalificatie en hij verdiende de pole position met een tijd van 1:29.841. Hij zat anderhalf tiende onder Russell. De Mercedes heeft een gridstraf van één positie gekregen, omdat hij tijdens een rode vlag in Q2 te vroeg naar buiten werd gestuurd richting de fast lane, en dus schuift Leclerc op naar de tweede startplaats. Russell deelt rij twee nu met de verrassend snelle Alpine van Pierre Gasly. De andere Mercedes van Kimi Antonelli had zich eigenlijk als vierde gekwalificeerd, maar beging dezelfde overtreding als Russell.

Wat kunnen Norris en Verstappen vanaf buiten de top vijf?

Lando Norris maakte foutjes in Q3 en moest genoegen nemen met de zesde stek. Max Verstappen was eveneens teleurgesteld met P7. Carlos Sainz kwalificeerde zich voor het eerst beter dan Williams-teamgenoot Alexander Albon met de achtste plaats voor Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda. De tweede Red Bull kwam voor het eerst dit jaar in de top tien-sessie terecht.

Jack Doohan begint de wedstrijd op het Bahrain International Circuit vanaf de elfde positie voor Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Albon. De laatstgenoemde werd uitgeschakeld in Q1 door Nico Hülkenberg, maar de stewards kwamen er te laat achter dat de Kick Sauber-coureur de track limits had overschreden in zijn snelste rondje. De Duitser is teruggezet op P16. Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en Ollie Bearman zijn de hekkensluiters op de grid.

Dit is de definitieve startgrid voor de Grand Prix van Bahrein.#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/4JsLpkKwxd — GPFans NL (@GPFansNL) April 13, 2025

