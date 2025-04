Max Verstappen heeft slecht nieuws voor Red Bull Racing en zijn fans voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Bahrein. De viervoudig en regerend wereldkampioen stelt dat hij momenteel niet meedoet om de titel in het wereldkampioenschap bij de coureurs met Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren.

Verstappen is dit seizoen tot nu toe tijdens de drie races en de Sprint aan het maximaliseren en wellicht zelfs wel meer dan dat. Terwijl de tweede coureur naast hem eigenlijk het hele seizoen al zoekende is, werd Verstappen tweede in Australië, derde in China en eerste in Japan. Tijdens de sprint werd Verstappen derde, waardoor hij tot nu toe eigenlijk altijd het maximale uit de races heeft gehaald.

Verstappen over kampioenschap in 2025

In gesprek met De Telegraaf wordt Verstappen gevraagd hoe hij momenteel naar McLaren kijkt en of hij Norris of Piastri als een grotere concurrent ziet. Zijn reactie is veelzeggend. "Veel mensen vergaten vorig jaar dat hij [Piastri] pas in zijn tweede seizoen zat. Maar hij zit er op dit moment goed in. Dat heeft ook te maken met ervaring. Of ik in hem een grotere concurrent zie dan in Norris? Zij zijn helemaal geen concurrenten van mij. Ik doe op dit moment alleen maar mee en vecht niet voor het kampioenschap."

Verstappen over RB21 en upgrades

Verstappen is namelijk van mening dat de RB21 op dit moment zelfs voor hem niet goed genoeg is om mee te strijden om de titel, ondanks dat hij dit na drie races wel doet. Wat betreft de upgrades heeft Verstappen verder ook nog geen idee of die succesvol gaan zijn en hoeveel impact ze gaan hebben. "Ik hoop natuurlijk dat dat wel nog komt. Maar ik kan moeilijk mijn vinger erop leggen vanaf wanneer dat überhaupt kan. Maar we werken eraan en doen ons best. Meer kunnen we niet doen."

