Pierre Gasly heeft hoge verwachtingen van de F1 Grand Prix van Bahrein, nu hij zich zaterdag sterk kwalificeerde. De Fransman van Alpine sprak met Sky Sports F1 over zijn verrassende vijfde plaats op zaterdag, op slechts 0,3 seconden van de snelste tijd. Achteraf ging hij zelfs nog naar P4 door een gridstraf van Andrea Kimi Antonelli. Dit resultaat kwam als een verrassing, want het team dacht vooraf slechts te kunnen vechten voor plek P9 of P10.

Gasly's kwalificatie was indrukwekkend en hij noemde zijn ronde in Q3 'bizar'. Hij wist hoger te eindigen dan Lando Norris en Max Verstappen, iets wat het team van Alpine niet had zien aankomen. Laatstgenoemde kampt met meerdere problemen met zijn RB21, waaronder de remmen, wat zijn prestaties beïnvloedde. De condities zaten mee voor Alpine en Gasly benadrukt dat zijn team potentie heeft. "De condities speelden een belangrijke rol voor ons en het laat zien dat we wat goed potentieel hebben. Norris en Verstappen kunnen elkaar in de eerste paar ronden te lijf gaan en mij erbuiten laten, daar ben ik niet op tegen."

Gasly wil proberen Verstappen en Norris lastig te vallen

Gasly grapte dat het geweldig zou zijn om de topteams af en toe dwars te zitten. "Als we af en toe een irritant probleem kunnen zijn voor deze topteams, zou dat geweldig zijn." De vooruitgang van Alpine is duidelijk zichtbaar, zeker als je kijkt waar ze twaalf maanden geleden stonden, namelijk helemaal achteraan op P20. Toch is het ook dit seizoen nog niet fantastisch gegaan bij het Franse team. "De auto was echt indrukwekkend, de voorkant had veel grip. Die laatste paar runs hebben we echt goed gedaan en het was zo speciaal."

Gasly hoopt lijn op zondag door te trekken

Door de straf voor Antonelli zal Gasly uiteindelijk vanaf plek vier aan de race beginnen. Hij is vastberaden zijn sterke kwalificatie om te zetten in een goed resultaat tijdens de race. "De auto was zaterdag goed genoeg om ons naar P5 te brengen en we zullen proberen dat zo veel mogelijk vast te houden." Alpine hoopt de eerste punten van het seizoen binnen te halen, want het Franse team heeft als enige in 2025 nog geen punten gescoord. Dit weekend lijkt het weekend te zijn voor Alpine om te profiteren van de omstandigheden en het gat met Kick Sauber, Racing Bulls en Aston Martin te dichten.