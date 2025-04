Als we Max Verstappen moeten geloven, hoeven we geen wonderen van hem te verwachten tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein deze zondag. Hij zal de vierde ronde van het seizoen vanaf P7 moeten aanvangen, nadat hij maar liefst zes tienden tekort kwam op poleman Oscar Piastri. De coureur van Red Bull Racing gaat in op de problemen met de RB21.

De bolide van Verstappen, nu weer gehuld in het traditionele donkerblauw, was al een uitdaging om te besturen, maar de warmere temperaturen in Bahrein helpen duidelijk niet mee. Hij kwam met moeite in Q3 terecht en reed in de laatste kwalificatiesessie naar de zevende plaats. Het is zijn slechtste startpositie tot nu toe in 2025. Teamgenoot Yuki Tsunoda zorgde ervoor dat de tweede Red Bull voor het eerst in Q3 terechtkwam, maar beter dan P10 werd het ook niet. Rivaal McLaren staat er veel beter voor. Piastri mag de race in het Midden-Oosten aanvangen vanaf de pole position, terwijl Lando Norris als zesde zal beginnen. Hij maakte fouten tijdens zijn tweede run in de kwalificatie en er zit meer snelheid in de papajakleurige wagen.

RB21 heeft niet één, maar meerdere problemen

Op de vraag wanneer de laatste keer was dat hij zich zo oncomfortabel voelde in de auto, antwoordde Verstappen bij De Telegraaf: "Zes dagen geleden." Hij was toen ook al niet te spreken over de wegligging van zijn Red Bull, maar volgens de Limburger kon hij op Suzuka winnen, "omdat zij allemaal fouten maakten in de kwalificatie en omdat je in Japan niet kunt inhalen".

"We hebben ook dit weekend weer alles geprobeerd", legt de regerend wereldkampioen uit over wat Red Bull doet om hopelijk verbeteringen te vinden. "Van links naar rechts, niks werkt. Als ik nu nog een keer de kwalificatie zou moeten rijden, zou ik niet weten wat we dan nog kunnen doen. Het probleem is dat onze auto niet één probleem heeft, maar meerdere. Maar goed. Het leven gaat door. Ik kan wel gaan schreeuwen en tieren, maar daar heeft niemand wat aan. Op dit moment zijn we slecht over een ronde en slecht in de race. Maar we blijven werken en hopen dat het goedkomt."

Verstappen zal deze zondag één plekje achter Norris starten, maar een gevecht tussen de twee rivalen, hoeven we niet te verwachten. "Geen idee wat daar is gebeurd", zei hij over de tegenvallende P6 van Norris. "Maar normaal gesproken rijdt hij natuurlijk gewoon naar voren met die auto. Misschien dat Pierre Gasly nog wat terugzakt, maar qua snelheid is het allemaal redelijk vergelijkbaar tussen ons, Mercedes en Ferrari. Dus ik denk dat het een moeilijke race gaat worden voor ons."

