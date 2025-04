Charles Leclerc was zeer tevreden met zijn derde plaats tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein, waarmee hij onder meer Lando Norris en Max Verstappen versloeg. Oscar Piastri en George Russell bleken als enigste te snel te zijn zaterdag.

Na afloop van de kwalificatie sprak Leclerc over een prima kwalificatie in Bahrein. "Ik had geen P3 verwacht. Ik wist wel dat er tijd te vinden was, we geduldig moesten zijn en het circuit naar ons toe moesten laten komen in Q3. Dat was lastig, want op de oude banden voelde het erg slecht tijdens de eerste run in Q3. Op de nieuwe banden voelde het daarna echter een stuk beter, ik had het niet verwacht. We hebben veel geprobeerd qua setup en vond steeds wat meer snelheid."

Leclerc over upgrades

Als enige team heeft Ferrari echt een flinke upgrade meegenomen, namelijk de vloer. Zowel Lewis Hamilton als Leclerc stelde al dat de upgrades werken, iets wat Leclerc heeft herhaald na Q3. "Het team heeft hard gewerkt om de upgrades te brengen. Het is wellicht niet het beste circuit om deze upgrades te brengen, maar alle kleine beetjes helpen. Hopelijk gaan we volgende week een wat grotere stap zetten. Als we nu al op P3 staan, dat helpen de upgrades."

