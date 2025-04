Het laatste trainingsuurtje in Bahrein is aangebroken. De derde vrije training gaat namelijk om 14:30 uur van start. McLaren kan in die sessie de puntjes op de 'I' gaan zetten, want het team staat er al het hele weekend goed voor. Red Bull mag nog wel aan de bak, want op vrijdag waren Yuki Tsunoda en Max Verstappen niet te spreken over de RB21. Wat gaat het laatste uurtje ons brengen? Je kunt het allemaal volgen via ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix Bahrein Sort by: Latest Oldest VT3 Bahrein Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Om 18:00 uur zijn we terug met de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, tot dan! VT3 Bahrein De vlag hangt uit en Lawson is de eerste die eronderdoor rijdt. Daarmee is de derde vrije training voorbij. Piastri was de snelste, voor teamgenoot Lando Norris. Charles Leclerc bezet P3, voor de mannen van Mercedes en daarachter vinden we Gasly (P6) en Hadjar terug. Verstappen heeft de achtste tijd gereden. VT3 Bahrein Verstappen is terug te vinden op P8 en geeft maar liefst meer dan 1,3 seconde toe op de snelste tijd van Piastri. Tsunoda is naar buiten gestuurd op de harde banden en ook Verstappen komt weer de baan op, maar dan op een gebruikt setje. Vermoedelijk voor de proefstart, want de sessie duurt nog iets langer dan een minuut. VT3 Bahrein Pierre Gasly ziet McLaren op eenzame hoogte staan. VT3 Bahrein Piastri toont grote overmacht met zijn MCL39. De Australiër heeft maar liefst 1,1 seconde op de nummer twee Russell. Norris is ook zojuist over de streep gekomen en sluit aan op P2, maar wel met meer dan zes tienden achterstand op zijn teamgenoot. VT3 Bahrein Het wil bij Tsunoda nog niet echt lukken. Wederom was hij bezig met zijn snelle ronde, maar verremt zich in de eerste bocht. VT3 Bahrein Piastri haalt er flink wat af hoor en springt naar de snelste tijd met een 1:31.646. Daarachter vinden we op dit moment Antonelli, Gasly, Hadjar en Verstappen terug. VT3 Bahrein Verstappen verbetert zijn tijd naar een 1:33.027, maar daar komt Pierre Gasly onderdoor met een 1:32.974. Ook Lando Norris was snel bezig maar lijkt een foutje te hebben gemaakt. Piastri is ondertussen ook met paarse sectoren bezig. VT3 Bahrein Yuki Tsunoda was bezig met een snelle ronde, maar heeft die inmiddels afgebroken. Alonso is bezig met paarse tijden en Max Verstappen komt zojuist met een vers setje softbanden de baan opgereden. VT3 Bahrein George Russell heeft de eerste spin van het weekend gemaakt. De Mercedes-coureur komt wat glibberend en glijdend bocht tien uit en maakt een rondje om de as. VT3 Bahrein De plek waar de spiegel van Leclerc zou moeten zitten. VT3 Bahrein Charles Leclerc ziet zijn linker spiegel van zijn SF-25 vliegen en geeft dat door aan het team. VT3 Bahrein George Russell kan voorlopig niet tippen aan de tijden van de top drie. De Engelsman rijdt een 1:34.887, maar deed dat wel op een setje gele banden. Daarmee springt Russell naar P12, twee plekjes voor teamgenoot Antonelli. VT3 Verstappen heeft zijn eerste snelle ronde erop zitten en laat een 1:33.558 noteren en springt daarmee naar de tweede tijd. Hij is daarmee 0,234 seconde langzamer dan Piastri, maar Verstappen ging wel over de witte lijn in bocht vier. Hülkenberg Hülkenberg verliest gewoon de hele aandrijving van de Sauber en de wagen lijkt ook in de derde versnelling vast te zitten. De baan is inmiddels weer vrijgegeven met nog 26 minuten te gaan. Load more

