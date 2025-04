Oscar Piastri heeft met een pijlsnelle ronde van 1:30.505 de snelste tijd op de klokken gezet tijdens de tweede vrije training in Bahrein. De Australiër was hiermee anderhalf tiende sneller dan teamgenoot Lando Norris. McLaren was duidelijk een klap sneller dan de concurrentie, waaronder ook Max Verstappen - die bleef steken op de zevende plaats met een achterstand van acht tienden.

In tegenstelling tot de eerste oefensessie, ging de tweede vrije training in de avond - onder kunstlicht - van start. De temperatuur lag hierdoor een stuk lager. De coureurs gingen met verschillende banden aan de slag. In de beginfase zagen we zowel de harde, medium als zachte banden op het asfalt. De snelste tijd in het eerste kwartier werd neergezet door Russell, die rondreed op de softs. Hij zette een 1:31.934 op de klokken en was daarmee op dat moment sneller dan Hamilton en Antonelli. Verstappen kwam op diezelfde band in de beginfase nog niet verder dan de vierde tijd. McLaren begon wat behoudender aan de sessie en ging met beide coureurs op de harde band naar buiten. Geen snelle tijden voor de Britse renstal dus in de beginfase.

McLaren zet Verstappen op enorme achterstand

Toen de oranje bolides uiteindelijk wel op het gas gingen, bliezen ze de concurrentie omver. Piastri was de snelste van de twee McLaren-coureurs en liet een indrukwekkende 1:30.505 noteren. Hiermee was hij anderhalf tiende sneller dan teamgenoot Norris - en maar liefst een halve seconde sneller dan nummer drie Russell. Verstappen bleef op dat moment hangen op de zevende plaats, met een tijd die acht tienden achterbleef bij die van de snelste McLaren. Wie zich knap in de top zes wist te nestelen, was Hadjar. De Racing Bulls-coureur wist een tiende sneller te gaan dan Verstappen en daarmee positioneerde hij zich dan ook vlak voor de neus van de Nederlander. Een ander opvallend moment vond plaats bij Alonso, die op de uitloopstrook zijn stuurtje leek los te koppelen van zijn auto.

Piastri de snelste in tweede training, werk aan de winkel voor Verstappen

Maar dat was niet het enige probleem voor Aston Martin. Het team dat toch grote ambities heeft, lijkt er dit weekend wederom niet bij te zitten. Zowel Alonso als Stroll bungelden in de achterhoede tijdens deze oefensessie. In de slotfase werkten de coureurs voornamelijk racesimulaties af en ook daarin wist McLaren te imponeren met stabiele snelle ronden. Piastri sloot met zijn ronde van 1:30.505 de tweede vrije training in Bahrein af als snelste. Hij werd op anderhalf tiende gevolgd door teamgenoot Norris. Daarachter volgden Russell, Leclerc, Antonelli en Hadjar op gepaste afstand. Dat gold des te meer ook voor Verstappen, die een zware kwalificatie en Grand Prix tegemoet lijkt te gaan. Zijn long run was weinig imponerend als je het vergelijkt met McLaren en ook in de snelle run kwam hij ruim acht tienden tekort.

Hoe laat kwalificatie en Grand Prix in Bahrein?

Morgen wordt het raceweekend op het Bahrain International Circuit hervat met de derde vrije training. Deze gaat om 14:30 uur (Nederlandse tijd) van start. De kwalificatie staat later die dag op het programma om 18:00 uur. De daadwerkelijke Grand Prix wordt vanzelfsprekend verreden op zondag. Deze begint dan om 17:00 uur (Nederlandse tijd).

