Hoe laat begint de kwalificatie in Bahrein?

De zaterdag in Bahrein is aangebroken en dat betekent dat er vandaag gekwalificeerd wordt. Ook krijgen de coureurs nog één uurtje de tijd om te testen tijdens de derde en tevens laatste vrije training.

Op vrijdag werd duidelijk dat McLaren het tempo bepaalt in Bahrein. De Mercedessen zagen er ook goed uit, terwijl Ferrari nog even moet wennen aan de updates. Red Bull Racing kende een mindere dag. Zo verklaarde Max Verstappen dat het juiste gevoel simpelweg ontbreekt en dat de RB21 te langzaam is.

Artikel gaat verder onder video

Bahrain International Circuit

Het Bahrain International Circuit staat al sinds 2004 op de Formule 1-kalender. Met uitzondering van 2011, werd er elk jaar op geracet. De technische baan is 5412 meter lang en ontworpen door Hermann Tilke. Het circuit kent vier lange rechte stukken, waarop kan worden ingehaald. Daarnaast zijn er drie DRS-zones en worden er 57 ronden gereden. Het circuit kent zes verschillende lay-outs. In 2020 werd er gebruik gemaakt van de buitenbaan tijdens de Grand Prix van Sakhir. Het circuit ligt aan de Perzische Golf en er kan daardoor flink wat wind aanwezig zijn op het circuit. Vanaf 2014 wordt de race in de avond verreden en daarom wordt er gebruik gemaakt van kunstlicht. Het ronderecord staat nog steeds op naam van Pedro de la Rosa. De Spanjaard zette op 3 april 2005 een 1:31.447 neer.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Vandaag staan er twee sessies op het programma. Om 14:30 uur vindt de derde en laatste vrije training plaats, waarna om 18:00 uur de kwalificatie begint.

Zaterdag 12 april

14:30 uur: derde vrije training

18:00 uur: kwalificatie

Zondag 13 april

17:00 uur: Grand Prix van Bahrein

Gerelateerd