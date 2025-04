De Grand Prix van Bahrein staat dit weekend alweer op het programma en het belooft een verhit weekendje te worden op het Bahrain International Circuit. De vraag is in hoe verre het verhit op de baan zelf wordt, maar de temperaturen tijdens het weekend zijn toch vrij hoog.

De Grand Prix van Bahrein was jarenlang de traditionele seizoensopener in de Formule 1. Dit jaar is dat anders, want het seizoen begon in Melbourne – een locatie die in de jaren negentig ook al bekendstond als vaste opener. De verschuiving heeft te maken met de Ramadan, die dit jaar samenviel met het oorspronkelijke openingsweekend in Bahrein. De testdagen voorafgaand aan het seizoen werden echter nog wel verreden op het Bahrain International Circuit. Sinds 2004 staat Bahrein vast op de Formule 1-kalender. Het circuit is 5,4 kilometer lang, telt acht bochten en heeft drie DRS-zones. Pedro de la Rosa heeft nog altijd het ronderecord in handen, met een tijd van 1:31.447, gereden in 2005. Aankomend weekend wordt de race verreden over 57 ronden.

Weerbericht Bahrein

Na weken met het nodige wisselvallige weer in de beginfase van het seizoen, zullen we komend weekend weinig regenval gaan zien, niet geheel verrassend natuurlijk in een land als Bahrein. Hoewel we in de wintertests opvallend genoeg wel een aantal druppels zagen vallen, is dat het komende weekend wel anders met een neerslagkans van nul procent. De temperaturen gedurende het raceweekend zullen wel vrij hoog oplopen tot maar liefst 32 graden Celsius. Eén groot voordeel voor de coureurs is dat veel van de sessies wat later op de dag aan het begin van de avond gereden gaan worden, waardoor de temperaturen dan enkele graden lager zullen liggen en de brandende zon verdwenen is.

De weersvoorspellingen voor de aankomende Grand Prix van Bahrein het aankomende weekend! 🥵🌶️ pic.twitter.com/07KrZQhnI8 — GPFans NL (@GPFansNL) April 8, 2025

