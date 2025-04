Track-stats F1: Bahrein biedt mogelijkheden Verstappen

Sinds de eerste Formule 1-race in Bahrein in 2004 is het circuit een belangrijke plek geworden voor de koningsklasse van de motorsport. Met een lengte van 5,412 kilometer en 15 bochten biedt het circuit een unieke uitdaging. Voor Max Verstappen is dit echter een kans om zijn vorm voort te zetten, aangezien hij in Japan met overtuigende dominantie wist te winnen.

Het circuit van Bahrein vraagt om een perfecte balans tussen snelheid en bochtentechniek. Lando Norris gaf aan dat de McLaren's op hun hoede zijn voor dit raceweekend. Terugkijkend op de Grand Prix in Japan ziet de Brit waar de zwaktes lagen en is zich bewust dat dit een terugkerend probleem kan worden op het Bahrain International Circuit: ''Onze zwakte lag overduidelijk in de langzame bochten. Als je dan vooruitkijkt naar Bahrein, waar de snelheid nog lager ligt in bepaalde secties, weet je dat juist die zwakke punten daar extra blootgelegd kunnen worden.''

Artikel gaat verder onder video

Dominante geschiedenis

Als we gaan kijken naar de geschiedenis van de races op Bahrein dan is Lewis Hamilton de meest succesvolle rijder op dit circuit, met vijf overwinningen, waarvan de laatste alweer dateert uit 2021. Ferrari is het meest succesvolle team, met zeven overwinningen, terwijl Mercedes juist de fabrikant is met de meeste zegen in Bahrein, met acht overwinningen voor Mercedes-aangedreven auto's.

Pole met onzekerheid

Max Verstappen heeft in de geschiedenis een dominante rol gespeeld in de kwalificaties op dit circuit. De Nederlander behaalde tot nu toe drie pole positions op zijn naam: in 2021, 2023 en 2024. Hij deelt momenteel samen met Sebastian Vettel en Lewis Hamilton dit record voor de meeste pole positions op dit circuit maar mocht het Verstappen weer lukken om vanaf pole te starten dan verbreekt hij dit record. De Bahrain Grand Prix heeft bewezen dat het niet altijd de polesitter is die de overwinning behaalt, hoewel het winnen vanaf pole tien keer is gebeurd. Van de laatste tien races is slechts de helft gewonnen vanaf pole position, wat de onvoorspelbaarheid van de race benadrukt. Desondanks heeft de bestuurder die vanaf de eerste rij start in 14 van de 21 edities de overwinning behaald.

Gerelateerd