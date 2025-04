Max Verstappen heeft veel in zijn arsenaal, maar één onzichtbare troef heeft hem de laatste tijd extra geholpen: Rudy van Buren. De Nederlander, een voormalige simracer en goede vriend van Verstappen, speelt een cruciale rol in zijn voorbereiding en strategie, buiten het gebruikelijke team.

Van Buren, die ooit zelf een kans kreeg om in de F1 te rijden via de McLaren ‘World’s Fastest Gamer’ competitie, werkt nauw samen met Verstappen om zijn rijstijl te verfijnen en te optimaliseren voor elk weekend. De samenwerking gaat verder dan alleen de virtuele circuits. Van Buren helpt Verstappen om de technische details van de auto te begrijpen en biedt inzichten in strategieën die de kans op winst vergroten. Zoals Verstappen zelf zegt, is het essentieel om te kunnen rekenen op mensen die je vertrouwt en die weten wat je nodig hebt. Dit partnerschap toont aan dat succes in de Formule 1 niet alleen van het team en de auto afhangt, maar ook van het slimme gebruik van externe expertise, waarmee Van Buren dus ondersteunt.

Red Bull domineert door simracer

Max Verstappen benadrukt dat de hulp van Rudy van Buren een belangrijke aanvulling is op zijn technische team, waardoor hij beter voorbereid is voor het raceweekend. De data die het team verzamelt via de simulators spelen hierbij een cruciale rol. In de nacht van vrijdag op zaterdag maakte Van Buren gebruik van de simulator op het hoofdkantoor van Red Bull in Milton Keynes, Engeland, om te werken aan de afstellingen van de auto. De gegevens uit de virtuele races op het Japanse circuit waren zo overtuigend dat, zodra ze aan het team in Japan werden doorgegeven, de situatie snel veranderde: Max Verstappen was uitermate dominant in het raceweekend en ging er met de winst vandoor.

