In 'Ted's Notebook' op Sky Sports sprak Ted Kravitz zijn bewondering uit voor Max Verstappen na diens fenomenale optreden tijdens de F1 Grand Prix van Japan. Kravitz zag de Nederlander een duidelijke boodschap afgeven aan de Red Bull-teambazen Helmut Marko en Christian Horner. Op zaterdag wist Verstappen met een legendarische pole position in Suzuka de toon te zetten voor de race.

Verstappen liet op het uitdagende circuit van Suzuka wederom zien waarom hij tot de absolute top behoort. In de kwalificatie noteerde hij een ondenkbaar resultaat en ook in de race wist hij stand te houden tegen de snellere auto's van McLaren. Volgens Kravitz kende de Nederlander een 'perfecte' zondag. Hij sloeg de aanval van Lando Norris af en wist de McLaren-coureurs - Norris en Oscar Piastri - op afstand te houden, ook toen het spannend werd rondom de pitstops. Zelfs de fans en de concurrentie raakten in verwondering door de legendarische kwalificatieprestatie van Verstappen in Japan. Hij verstikte de concurrentie, met als voornaamste tegenstander de technisch gezien sterkere auto van McLaren.

Verstappen wil werken aan betere auto

Verstappen gaf volgens Kravitz een duidelijke boodschap af aan zijn team. "Hij zei eigenlijk: 'Kunnen jullie stoppen met tijd en energie te verspillen aan wat er gebeurt in de andere auto, waar ik niets om geef, en energie stoppen in het verbeteren van deze auto?' Max heeft goed samengewerkt met de engineers. Het upgradepakket van Red Bull komt eraan, dat is voor Imola. Eerst Bahrein, Jeddah, Miami, en daarna Imola. Dus over drie of vier races wordt deze auto nog sneller." Volgens Kravitz heeft McLaren de zege weggegeven. "De eerste gemiste kans van McLaren in het kampioenschap dit seizoen. Als ze Verstappen zulke cadeautjes blijven geven, niet alleen tijdens de kwalificatie, maar ook door hem in de race niet strategisch uit te dagen, dan gaan ze het zwaar krijgen om het kampioenschap van hem af te pakken."

Verstappen deed niks fout bij pitstop

Zelfs toen het even spannend werd in de pitstraat met Norris, wist Verstappen zijn plek te behouden. Kravitz verdedigde hem en zei dat de Nederlander niets verkeerd deed. "Max deed niets verkeerd, hij behield gewoon zijn lijn. Lando ging op het gras, er kwam wat stof omhoog, er was wat discussie op de boordradio, maar er gebeurde niets bij de stewards, want niemand had iets fout gedaan." De komende races worden ongetwijfeld nog een stuk spannender, zeker nu Red Bull ook nog steeds zoekt naar manieren om de McLaren uit te dagen.