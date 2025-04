Helmut Marko heeft zich na de Japanse GP uitgelaten over het debuut van Yuki Tsunoda bij het team van Red Bull Racing. De Red Bull-adviseur benadrukte dat een goede kwalificatie essentieel is voor de toekomst van de 24-jarige coureur, die zijn eerste Red Bull-rit op eigen bodem racete.

Tsunoda debuteerde tijdens de Japanse GP voor het team van Red Bull Racing na een ruil met Liam Lawson en had het zwaar tijdens de kwalificatie. Hoewel hij in Q1 nog dicht bij de tijden van regerend kampioen Max Verstappen zat, zakte hij in Q2 weg naar een teleurstellende vijftiende startpositie. De jonge Japanner gaf later aan vooral zichzelf de schuld te geven; hij toonde gemengde gevoelens over zijn opwarmronde, omdat hij de banden relatief koud moest houden, wat hem veel snelheid kostte.

Marko over Tsunoda

Marko gaat in zijn analyse in op het belang van een goede kwalificatie en geeft aan dat inhalen op het circuit in Suzuka bijzonder moeilijk is. Tsunoda's fouten in de tweede kwalificatieronde bestempelt hij als pech, maar de rest van de race was wel degelijk solide. Ook geeft hij aan verrast te zijn door Tsunoda's zelfverzekerde uitspraken over zijn kwalificatie: "Inhalen hier is ongelooflijk moeilijk. Hij reed een solide race, maar het laat zien hoe belangrijk kwalificatie is", vertelt hij tegenover Sky Deutschland.

Red Bull en Verstappen

Ondanks de gemengde gevoelens van Tsunoda over zijn eigen kwalificatie en race, is Marko tevreden met de teamprestaties, met name dankzij de overwinning van Max Verstappen. De adviseur prijst de manier waarop de Nederlander op zijn thuiscircuit presteerde en geeft aan dat Suzuka, dat hij wel eens als 'echt Verstappen-circuit' bestempelt, de kwaliteiten van de coureur optimaal laat zien. Ook wijst hij erop dat er sinds de race in China enkele technische verbeteringen zijn doorgevoerd, die mogelijk een paar tienden winst opleveren. "Hij heeft geen fout gemaakt en altijd de afstand weten te managen. Meesterlijk! We geven nog lang niet op."