Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kwam in Japan als elfde over de streep en daarmee is de Spanjaard meer dan tevreden. Alonso stelt dat de AMR25 niet snel genoeg is voor de top tien en wijst op een klein wonder.

Voor Aston Martin was het weekend in Japan er een om snel te vergeten. Lance Stroll speelde op P20 geen enkele rol van betekenis en Alonso kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan P13. De Spanjaard was daarnaast op zaterdag lovend over de pole position van Max Verstappen. Zo stelde hij dat Verstappen de enige is die dit soort prestaties in zijn mars heeft en altijd iets meer uit de auto kan halen dan anderen.

Verstappen doet Alonso aan zichzelf denken

Ook na afloop van de Grand Prix van Japan was Alonso complimenteus over Verstappen. De Nederlander reed de hele race met twee McLarens in zijn nek rond, maar bezweek niet en wist zijn eerste overwinning van het seizoen te behalen. De RB21 is voorlopig niet de snelste wagen en staat wellicht zelfs nog achter Mercedes en Ferrari. Het doet Alonso denken aan zijn periode bij Ferrari in 2012. Dat jaar beschikte de Scuderia niet over de snelste bolide, maar stond Alonso lange tijd bovenaan in het klassement. Uiteindelijk ging de titel naar Sebastian Vettel. "Max doet me denken aan 2012, hij houdt het kampioenschap levend met de derde of vierde auto", zo vertelt de Spanjaard tegenover Autoracer.it.

P11 behalen is een wonder

Over zijn eigen race is Alonso bij DAZN ook duidelijk: "We zijn niet snel genoeg om in de top 10 te rijden, ik zou bijna zeggen in de top 18, dus een elfde plaats is een klein wonder, want de auto voelde gedurende de hele race gemiddeld aan en had niet veel grip." Daarnaast was de topsnelheid ook niet om over naar huis te schrijven: "We hebben ook de langzaamste auto op de rechte stukken, dus als ik verder terugval, kan ik op het rechte stuk ook niemand meer inhalen. We zaten in een neerwaartse spiraal waar we moeilijk uitkwamen... als er twee of drie coureurs worden gediskwalificeerd, staan we nu in de punten", zo grapt Alonso.

