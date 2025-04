Verstappen briljant naar pole in Japan, coureurs stappen naar FIA na zware crash | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen mag op de zondag de F1 Grand Prix van Japan aanvangen vanaf de pole position. Hij brak de recordtijd van Sebastian Vettel op het circuit van Suzuka met een sensationele poleronde. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri zaten echter binnen een halve tiende en dus belooft het een spannende wedstrijd te worden. Verstappen hoeft waarschijnlijk geen steun te verwachten van zijn nieuwe teamgenoot. Yuki Tsunoda bleven steken in Q2 en kwalificeerde zich als vijftiende. Dat wordt P14 na een gridstraf voor Carlos Sainz. Verder zijn de coureurs naar de FIA gestapt, omdat ze geschrokken waren van de forse klapper van Jack Doohan. Hij ging op hoge snelheid de bandenstapels in op de vrijdag. Verder hebben de stewards gewaarschuwd dat er in de toekomst straffen uitgedeeld kunnen worden voor overtredingen van Verstappen en drie andere coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Coureurs geschrokken na harde crash Doohan en stappen naar FIA

De coureurs zijn na de crash van Jack Doohan tijdens de tweede vrije training naar de FIA gestapt, zo meldt The Race. De Australiër had zijn DRS-systeem nog openstaan en verloor daardoor de controle over zijn Alpine. De kwestie is vrijdagavond in Suzuka besproken tijdens de rijdersbriefing. Diverse coureurs hebben aan wedstrijdleider Rui Marques gevraagd of er een manier is om het DRS-systeem automatisch te laten sluiten zodra een bocht wordt ingereden, als laatste vangnet. Een ander idee dat werd geopperd, is om dit via gps te regelen. Lees hier het hele artikel over de geschrokken coureurs na de crash van Jack Doohan.

Verstappen verrast door pole: 'Hele weekend niet makkelijk om balans te vinden'

Max Verstappen heeft tot de verbazing van iedereen pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Japan. De Nederlander ging op het laatst over de auto's van McLaren heen om voor Lando Norris en Oscar Piastri P1 te pakken. Verstappen zelf was, zo bleek na de kwalificatie, zelf ook verrast. "Ja, zeker. We hebben alles geprobeerd, maar het was niet makkelijk om de balans te vinden. Sessie per sessie hebben we verbeteringen gevonden en dat maakte het verschil. Op deze baan op de limiet rijden is fantastisch en heerlijk om te rijden. Het is een bizar circuit, zeker in een F1-auto. Zeker de eerste sector is genieten en met het nieuwe asfalt heb je nog meer grip. Het is echt genieten om zo op dit circuit te mogen rijden en de grens op te zoeken." Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na het pakken van de pole position.

Norris kan ogen niet geloven door Verstappen: "Daar neem ik mijn hoed voor af"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Suzuka werd er eentje om niet snel te vergeten. Voor Lando Norris was het uiteindelijk ook een prima middag, al had hij wellicht op iets meer gehoopt. Na afloop van de zaterdag reageert hij op zijn P2-resultaat in de kwalificatie. "Ik ben er blij mee. De felicitaties aan Max [Verstappen]. Hij heeft het geweldig gedaan. Daar neem ik mijn hoed voor af. Je moet het toegeven als iemand een ronde rijdt zoals hij heeft gedaan", zo reageert de Brit zeer sportief. "Ik heb het gevoel dat ik alles uit de auto heb weten te halen. Het was een hele kleine marge, maar Max heeft zo'n geweldige ronde gereden." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die zijn hoed afneemt na de poleronde van Max Verstappen.

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Tsunoda wijst naar zichzelf na P15: 'Opwarmronde in Q2 was niet zoals ik wilde'

Yuki Tsunoda maakte het hele weekend van de F1 Grand Prix van Japan indruk en reed ook een goede Q1, maar in Q2 op het moment dat het moest kwam hij niet verder dan P15 achter zelfs Liam Lawson. Bij F1 TV blikte Tsunoda terug op zijn kwalificatie. De Japanner weet wel waar het aan lag en wijst vooral naar zichzelf. "De opwarmronde was waardeloos en niet zoals ik die wilde. Ik ben nog steeds aan het leren, maar het was gewoon geen goede opwarmronde en de penalty die je daarvoor krijg in de ronde daarna is dan groot. Het is jammer dat ik daardoor niet alles uit de auto kon halen, het werd gedurende de kwalificatie steeds minder." Lees hier het hele artikel over Yuki Tsunoda na een tegenvallende kwalificatie op Suzuka.

© Red Bull Content Pool

FIA deelt straf uit na incident Hamilton en Sainz: "Niemand vertelde me iets"

Het was een teleurstellende kwalificatie voor Carlos Sainz, die graag Q3 had willen bereiken, wat teamgenoot Alexander Albon wel deed. Suzuka in Japan is de laatste jaren een van de slechtere circuits voor de Williams geweest en Sainz moest het deze zaterdag doen met de twaalfde positie. Hij ging er dus in Q2 al uit. Aan het eind van die sessie zou hij Hamilton hebben geblokkeerd. De zevenvoudig wereldkampioen wilde nog een snel rondje doen, maar moest deze afhaken in de eerste bocht vanwege de Williams. De stewards besloten uiteindelijk een gridpenalty van drie posities uit te delen aan de Madrileen. Lees hier het hele artikel over de straf na een incident tussen Lewis Hamilton en Carlos Sainz in de kwalificatie.

Stewards waarschuwen na overtreding Verstappen: "Mag niet als precedent worden beschouwd"

Lewis Hamilton en Lance Stroll moesten allebei een formele waarschuwing incasseren na de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan, omdat ze andere deelnemers hadden ingehaald in de pitstraat. De Ferrari- en Aston Martin-coureur gingen de file aan auto's in de fast lane voorbij om naar de plek bij de uitgang van de pits te rijden waar je de oefenstart mag doen. Oscar Piastri en Max Verstappen deden hetzelfde tijdens VT3 op Suzuka en kregen eveneens een formele waarschuwing. Daar blijft het echter niet bij, als deze overtredingen vaker voorkomen. Dat hebben de stewards in een bericht laten weten. Lees hier het hele artikel over de duidelijke boodschap van de FIA na overtredingen van Max Verstappen en co.

Gerelateerd