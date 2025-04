Max Verstappen heeft tot de verbazing van iedereen pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Japan. De Nederlander ging op het laatst over de auto's van McLaren heen om voor Lando Norris en Oscar Piastri P1 te pakken.

Verstappen zelf was, zo bleek na de kwalificatie, zelf ook verrast. "Ja, zeker. We hebben alles geprobeerd, maar het was niet makkelijk om de balans te vinden. Sessie per sessie hebben we verbeteringen gevonden en dat maakte het verschil. Op deze baan op de limiet rijden is fantastisch en heerlijk om te rijden. Het is een bizar circuit, zeker in een F1-auto. Zeker de eerste sector is genieten en met het nieuwe asfalt heb je nog meer grip. Het is echt genieten om zo op dit circuit te mogen rijden en de grens op te zoeken."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over Grand Prix van Japan

Verstappen blikt vervolgens vooruit op de race van morgen, waar hij dus ineens vanaf P1 aan gaat beginnen. "Dit is een fantastisch resultaat: pole position op dit circuit met het weekend dat wij gehad hebben. We kijken nu naar morgen. Er kan wat regen gaan komen, maar we gaan gewoon ons best doen om het beste resultaat te behalen."

A fourth consecutive pole for Max in Suzuka 👏👏👏



Yuki did not advance to Q3 after a disrupted session.#F1 || #JapaneseGP pic.twitter.com/UHrdqpcdj0 — Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) April 5, 2025

Gerelateerd