Yuki Tsunoda maakte het hele weekend van de F1 Grand Prix van Japan indruk en reed ook een goede Q1, maar in Q2 op het moment dat het moest kwam hij niet verder dan P15 achter zelfs Liam Lawson.

Bij F1 TV blikt Tsunoda terug op zijn kwalificatie. De Japanner weet wel waar het aan lag en wijst vooral naar zichzelf. "De opwarmronde was waardeloos en niet zoals ik die wilde. Ik ben nog steeds aan het leren, maar het was gewoon geen goede opwarmronde en de penalty die je daarvoor krijg in de ronde daarna is dan groot. Het is jammer dat ik daardoor niet alles uit de auto kon halen, het werd gedurende de kwalificatie steeds minder." Buiten Q2 om was Tsunoda tevreden, zelfs over Q1 waar hij in de buurt van Verstappen zat. "Ik was het hele weekend comfortabel in de auto, het is jammer dat je dat niet allemaal bij elkaar kunt krijgen tijdens de kwalificatie."

Grand Prix van Japan

Tsunoda begint morgen vanaf P15 aan de Grand Prix, iets beter dan Lawson deed tijdens zijn eerste twee raceweekenden bij Red Bull. Toch baalde Tsunoda zichtbaar, vooral van zichzelf. Hoe gaat hij straks de race in? "Ik ga mijn best doen. Er zijn gekke dingen gebeurd, dus alles is nog mogelijk. Wat voor weer we ook krijgen, ik ga gefocust blijven." Er wordt vooral voorafgaand aan de race wat regen verwacht.

