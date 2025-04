De kwalificatie voor de Grand Prix van Suzuka werd er eentje om niet snel te vergeten. Voor Lando Norris was het uiteindelijk ook een prima middag, al had hij wellicht op iets meer gehoopt. Na afloop van de zaterdag reageert hij op zijn resultaat in de kwalificatie.

Na een weekje rust keerde het Formule 1-circus terug met de Grand Prix van Japan, doorgaans toch één van de huzarenstukjes op de kalender. Op Suzuka hebben we door de jaren heen de nodige legendarische en heroïsche races mogen aanschouwen en dus wisten we dat het interessant zou worden om te zien wat we dit weekend weer allemaal voorgeschoteld gingen krijgen. Op vrijdag hadden de teams en coureurs een lastige dag, daar met name VT2 in de soep liep door een zee aan rode vlaggen. Duidelijk was wel dat het team van McLaren de zaakjes uitstekend op orde had, terwijl het bij Red Bull schrapen geblazen leek.

Norris geniet van Verstappen

Tóch pakte Max Verstappen een pole die niemand aan zag komen, ook Norris niet. Hij reageert na zijn P2: "Ik ben er blij mee. De felicitaties aan Max. Hij heeft het geweldig gedaan. Daar neem ik mijn hoed voor af. Je moet het toegeven als iemand een ronde rijdt zoals hij heeft gedaan", zo reageert de Brit zeer sportief. "Ik heb het gevoel dat ik alles uit de auto heb weten te halen. Het was een hele kleine marge, maar Max heeft zo'n geweldige ronde gereden."

Niet genoeg

Hij baalt natuurlijk van het mislopen van de pole: "Het is goed dat we er allebei bijzitten, maar het is niet genoeg." Zijn eerste ronde was niet zoals gewenst: "Een paar kleine foutjes en het laat zien hoe gemakkelijk het is om tijd te verliezen. Mijn laatste ronde was heel goed. Als we opnieuw zouden gaan, was ik niet zo snel geweest waarschijnlijk. Ik had het gevoel dat we op de limiet zaten maar het was gewoon niet genoeg." Ten slotte blikt hij vooruit op de race van morgen: "We weten niet wat het weer gaat doen morgen. Het kan worden zoals Australië. Het wordt een mooie race. We moeten langs Max, die gaat hard vechten. Dat hebben we eerder meegemaakt, daar kijk ik naar uit."

