De vroege vogels die op zaterdag opstonden om de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan te kijken, werden niet teleurgesteld. Max Verstappen pakte op fabelachtige wijze de pole position op Suzuka en dat moment leverde op de boardradio een ontlading op die we maar zelden horen bij de regerend wereldkampioen.

Het seizoen van Red Bull Racing is voorlopig allesbehalve vlekkeloos. De Oostenrijkse formatie heeft moeite met de RB21, die lastig te besturen lijkt, terwijl Liam Lawson al vroegtijdig in het seizoen vervangen werd door Yuki Tsunoda. Ondanks dat het allemaal niet helemaal verloopt zoals men wil, is Verstappen er ook dit jaar weer om de kastanjes uit het vuur te slepen. Vaak weet de Nederlander de prestaties van zijn materiaal te maximaliseren, maar op zaterdag in Suzuka wist hij iets neer te zetten wat toch heel weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden.

Lambiase dolgelukkig

Na een zinderend rondje over het circuit van Suzuka, wist de viervoudig wereldkampioen zijn auto tegen alle verwachtingen in op pole position te posteren, waarmee hij de McLaren-coureurs toch enigszins verbouwereerd achterliet. In de voorgaande jaren hoorden we Verstappen na het pakken van een pole zelden uit zijn plaat gaan op de boardradio, maar deze zaterdagochtend was dat toch wel wat anders. Vlak na de wereldprestatie hoorden we ook Gianpiero Lambiase vol ongeloof op de radio: "Dat is krankzinnig, dat is krankzinnig. Pole position", zo liet hij weten aan Verstappen.

Zevende hemel

De Nederlander brulde het vervolgens uit: "Yeah! Let's go! Wát een ronde", zo liet hij al jubelend weten. Ja, gasten!" Het was een zeldzame reactie, die overigens hier terug te beluisteren valt. Ook na afloop was hij voor de camera's nog in de zevende hemel: "Dit is een fantastisch resultaat: pole position op dit circuit met het weekend dat wij gehad hebben. We kijken nu naar morgen. Er kan wat regen gaan komen, maar we gaan gewoon ons best doen om het beste resultaat te behalen."

