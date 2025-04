Isack Hadjar was tijdens de kwalificatie vocaal over een probleem in zijn VCARB02. De jongeling is alsnog door naar Q3, maar stelde dat als zijn kwalificatie verpest was, het team weet waar het aan ligt. Volgens Ted Kravitz ging het om de veiligheidsgordels, waar iets mis mee was, en op social media vermoedt men dat Hadjar misschien wel een 'octaaf hoger zingt' na de kwalificatie.

De kwalificatie in Japan is in volle gang en Hadjar is door naar de top tien-kwalificatie. Teamgenoot Liam Lawson moet het met de veertiende plek doen, maar staat wel voor Yuki Tsunoda, die het moet doen met P15. Hadjar kende in de derde training nog een aantal problemen en die lijkt hij mee te hebben genomen naar Q2.

Pijnlijk probleem Hadjar

Over de oorzaak van het probleem bij Hadjar legt Kravitz bij Sky Sports F1 uit dat het om de veiligheidsgordel ging, die vermoedelijk niet helemaal goed zat. Op social media wordt er gewezen naar de persoonlijke zone van de rookie, waar de gordel waarschijnlijk niet helemaal juist zat.

isack hadjar to Q2 even with his balls crashed in that cockpit pic.twitter.com/SUNixhrc6w — lotfi (@lootfiiiiiii) April 5, 2025

Isack Hadjar getting through to Q2 while his seatbelts are absolutely crushing his balls is genuinely astonishing work. I wouldn't be comfortable just sitting down, never mind being able to drive an F1 car 180mph — Chris Deeley (@ThatChris1209) April 5, 2025

