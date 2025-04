Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft weinig vertrouwen in een goed resultaat straks tijdens de kwalificatie. De Nederlander wijst bij Viaplay op de aanpassingen die het team vannacht heeft doorgevoerd, maar verwacht niet dat dit een groot verschil zal maken.

Ook in Japan lijkt de RB21 niet de wagen te zijn waarmee Verstappen kan strijden om de zege. In de laatste vrije trainingen eindigde de Nederlander als vijfde, met een achterstand van meer dan een halve seconde op de snelste tijd van Lando Norris. De Mercedessen lijken dit weekend ook weer zeer snel te zijn, en ook Ferrari zit er goed bij.

Vertrouwen ontbreekt

Suzuka is een echt rijderscircuit en Verstappen heeft simpelweg weinig vertrouwen in de wagen. "Ja, dat is zo. Als je normaal gesproken een ronde begint en richting bocht één rijdt, dan heb ik normaal het gevoel van: 'we gaan er even voor zitten'. Maar op dit moment liep dat nog niet helemaal zo", opent hij. Het team heeft hier en daar wat gewijzigd, maar de Nederlander verwacht geen wonderen. "We hebben weer wat aanpassingen aan de auto gedaan en hopelijk wordt het vandaag wat beter. Ik verwacht niet dat dat een verschil van dag en nacht zal maken, hopelijk wordt alles wat stabieler."

Flexen van RB21

Daarnaast had Verstappen het dit weekend over het flexen van de auto, en hoewel hij probeert het uit te leggen, komt het simpelweg neer op een vreemd gevoel. "De voorkant en achterkant bewegen tegenover elkaar. Ik weet niet precies wat het is, maar het is geen fijn gevoel", aldus Verstappen.

