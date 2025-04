Norris sluit derde training af op P1, Verstappen nog zoekende in RB21

De derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan werd op zaterdag op P1 afgesloten door Lando Norris. De Brit was het snelst voor Oscar Piastri en George Russell en zal zo met veel vertrouwen toe gaan werken richting de kwalificatie om 08:00 uur. Max Verstappen werd vijfde achter Charles Leclerc en voor Lewis Hamilton.

Op vrijdag maakten de teams een rustige en productieve eerste vrije training mee zonder onderbrekingen, een sessie waarin er richting het einde al wat kwalificatieruns werden gedaan. Tijdens de tweede vrije training was het de bedoeling dat er wat longruns werden gedaan op de mediums en hards, maar vanwege vier rode vlaggen ging dit niet door. Er konden aan het einde hooguit twee kwalificatieruns gedaan worden. Deze derde vrije training werd daardoor extra belangrijk, zeker qua longruns. De sessie werd net zoals op vrijdag verreden in droge en zonnige omstandigheden.

Rode vlag in openingsfase wegens brandje

Jack Doohan, die na zijn crash VT2 niet reed en ook al in VT1 in niet in actie kwam, ging als eerste naar buiten samen met Verstappen. De rest zou al snel volgen. Doohan ging met Hamilton als enige meteen op de softs naar buiten, terwijl de rest dit op hards of mediums deed. Red Bull koos met Haas, Norris en Aston Martin voor de hards. Sauber, Racing Bulls, Mercedes, ging onder meer voor mediums in de openingsfase van de sessie. Bij Williams werd het opgesplitst. Longruns waren, zoals verwacht, meteen de focus. Dit werd echter, net zoals in VT2, na acht minuten in de sessie verstoord door gras dat in brand stond. Iedereen moest daardoor al vrij snel weer naar binnen om hun longruns te onderbreken.

Bij de hervatting, die iets meer dan vijf minuten later plaatsvond, gingen McLaren en Ferrari met George Russell en Doohan op de softs naar buiten. Aston Martin, Alpine, Racing Bulls, Mercedes, Sauber en Alexander Albon gingen op mediums naar buiten, Red Bull, Carlos Sainz en Haas op de hards. Nat twintig minuten stond Leclerc op P1 met een 1:29.107, voor Lewis Hamilton en Norris. Het hoogste aantal rondjes was op dat moment voor Liam Lawson met zes rondjes.

Oscar and Lando pushing those limits on the soft tyres 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/7LINBQtMe9 — Formula 1 (@F1) April 5, 2025

Rustige middenfase van VT2 met longruns

Op dezelfde banden zouden de coureurs voor het merendeel van de volgende twintig minuten ook doorbrengen. Er zou in deze fase van de sessie niet veel gebeuren, met McLaren en Ferrari die op de softs dicht in de buurt van elkaar zouden zitten tijdens hun runs. Er zouden geen incidenten of brandjes zijn terwijl de teams hun longruns op verschillende banden deden.

Na veertig minuten in VT3 stond Russell met een 1:28.285 op P1, voor de Ferrari's van Leclerc en Hamilton en de McLaren's van Oscar Piastri en Norris. Het hoogste aantal rondjes op dat moment in de sessie was voor Sainz met zeventien rondjes.

Softs voor de slotfase van VT3

Met nog twintig minuten te gaan ging Tsunoda als eerste naar de softs (naast het zestal dat daar al op reed). Teamgenoot Verstappen zou snel volgen, waarna ook de rest zich op de softs ging richten voor het laatste kwartier van de derde vrije training.

Na veel veranderingen in de stand van de sessie zou aan het einde van VT3, die werd ingeluid door een rode vlag (bermbrandje, wederom), Norris op P1 eindigen met een 1:27.965, voor Piastri, Russell, Leclerc en Verstappen. Het hoogste aantal rondjes kwam op naam van Sainz, die 22 rondjes reed en samen met Verstappen en Andrea Kimi Antonelli als enige boven de twintig rondjes uit zou komen deze sessie.

