De Grand Prix van Japan staat voor de deur. Nadat op vrijdag de vrije trainingen afgewerkt werden, is het op zaterdag tijd voor het echte werk: de kwalificatie voor de derde race van het seizoen. Eerst is het echter nog tijd voor de derde vrije training. Hoe laat beginnen de sessies op Suzuka?

Na een weekje rust keert het Formule 1-circus terug met de Grand Prix van Japan, doorgaans toch één van de huzarenstukjes op de kalender. Op Suzuka hebben we door de jaren heen de nodige legendarische en heroïsche races mogen aanschouwen en dus wordt het interessant om te zien wat we dit weekend weer allemaal voorgeschoteld krijgen. Op vrijdag werden de vrije trainingen afgewerkt, waarbij met name de tweede sessie toch behoorlijk in de soep liep met maar liefst vier rode vlaggen. Veel van de teams zullen dus nog het nodige werk willen verrichten met de derde vrije training op zaterdag, waarna het tijd is voor de kwalificatie.

Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course, in de volksmond gewoon Suzuka, werd in 1961 uit de grond gestampt als testcircuit voor Honda. De baan is ontworpen door Hans Hugenholtz, de man die jarenlang de drijvende kracht was achter Circuit Zandvoort. Het circuit maakt deel uit van Motopia: een amusementspark van 2,5 miljoen vierkante meter met zwembaden, monorails, hotels, golfbanen en een themapark. Suzuka is in totaal 5,807 kilometer lang, telt achttien bochten en heeft slechts één DRS-zone. De race wordt verreden over 53 ronden, waarmee de totale afstand op 307,471 kilometer komt te liggen. Het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. Hij ging in 2019 in 1,30.983 het circuit rond.

Tijdschema voor de Grand Prix van Japan

In Japan is het acht uur later dan in Nederland, dus échte liefhebbers die de vrije training willen zien kunnen vroeg uit de veren op zaterdagochtend. Om 04:30 uur tijd is het tijd voor de derde en laatste vrije training, waarna om 08:00 uur de kwalificatie wordt verreden. De Grand Prix van Japan gaat op zondag 6 april om 07:00 uur van start. Bovenstaande tijden zijn Nederlandse tijd.

Zaterdag 5 april

04:30 uur: derde vrije training

08:00 uur: kwalificatie

Zondag 6 april

07:00 uur: Grand Prix van Japan

