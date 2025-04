De Grand Prix van Japan is onderweg en zoals gebruikelijk willen ook heel veel fans en media in het land van de rijzende zon wat hebben van de coureurs. Soms levert dat in een land waar het toch wat anders eraan toegaat dan in de westerse wereld ook hilarische taferelen op.

De situatie bij Red Bull begint steeds minder en minder te worden. In China kwam Verstappen niet verder dan de vierde plaats, waar hij op de mediums vastzat, maar wel in staat was uiteindelijk Ferrari in te halen op de hards. Teamchef Christian Horner kon na afloop van de race wel zeggen dat zijn team in de tweede helft van de race sterker was, maar hij moet ook concluderen dat het gat met McLaren groter is dan verwacht. Dat is niet wat men bij Red Bull wil horen, want volgens adviseur Helmut Marko wil Verstappen een auto die altijd kan winnen. De prestatieclausules in zijn contract maken het alleen maar lastiger voor Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Hilarisch moment

Voorlopig is het in Japan ook nog allemaal niet zoals Verstappen en zijn team zouden wensen op de baan. Echter, ook naast het circuit ging het er allemaal bijzonder aan toe. Op internet is er een video verschenen met een vrij ongemakkelijk moment voor de viervoudig wereldkampioen. Hij verschijnt tijdens een soort mediamoment tussen twee Japanse presentatoren, die een berg aan Japanse zinnen afvuren. Hoe langer het duurt, hoe ongemakkelijker het lijkt te worden. Zelfs Yuki Tsunoda lijkt moeite te hebben met het moment.

Gerelateerd