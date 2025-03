Max Verstappen heeft na de Chinese Grand Prix zijn hart gelucht over de prestaties van de RB21 en heeft Red Bull aangespoord om snel in actie te komen. Hij erkende dat de auto weliswaar vooruitgang boekt ten opzichte van zijn voorganger, maar dat er nog een wereld te winnen is. Zeker met het oog op de F1 Grand Prix van Japan ziet hij kansen. Ook liet hij weten dat Red Bull nu hard aan de slag moet met de feedback en data uit China.

Het Formule 1-seizoen van 2025 is nog maar net van start gegaan, maar het is nu al een moeizaam begin voor Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen staat momenteel tweede in het kampioenschap, maar dat is vooral te danken aan de goede resultaten van Verstappen, want de RB21 lijkt nog niet opgewassen tegen de concurrentie, met McLaren voorop. Na de teleurstellende resultaten van Liam Lawson in de eerste twee races, is de Nieuw-Zeelander al vervangen en de signalen uit de paddock doen vermoeden dat er meer aan de hand is. Zo zou Verstappen, die een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft staan, extra druk zetten. De in zijn contract opgenomen clausule zou Verstappen de mogelijkheid geven om binnen twee tot vier races de overstap te maken naar een team dat wel wint, als de prestaties van de RB21 niet verbeteren. Dit zou de druk nog verder opvoeren.

Verstappen wil Red Bull aan de slag zien gaan

Verstappen bleef ondanks alle kritiek optimistisch over zijn kansen in Japan. "Suzuka ligt me goed, maar het moet ook de auto goed liggen", zo erkende hij. Tijdens een spoedvergadering op Milton Keynes, waar ook teamchef Christian Horner, adviseur Helmut Marko en een aantal engineers bij aanschoof, is uitvoerig gesproken over hoe de ontwikkelingsrichting van de auto eruit moet gaan zien en waar de focus moet liggen. Horner en Marko moeten nu vooral aan de bak om meer performance uit zowel de mediums als de hards te krijgen, zo zagen ze ook op basis van de rondetijden die Verstappen in de laatste derde van de race in China wist te rijden.

Verstappen over GP Japan

Tegenover PlanetF1 gaat hij ook in op wat hij verwacht van de race in Japan. “Gewoon ons eigen tempo rijden en niet proberen aan te haken bij anderen om te voorkomen dat de banden verslechteren. Zij trokken weg in die eerste stint en toen probeerde ik op de harde band het tempo vanaf het begin vast te houden, maar ik kwam tekort. Om de een of andere reden stabiliseerden de banden in de tweede helft van de stint en kon ik meer pushen en het tempo opvoeren." Toch begint Verstappen, zo merkt hij zelf ook, ongeduldig te raken. "Het is iets wat we moeten analyseren, natuurlijk is het positief, want uiteindelijk was het tempo veelbelovender, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn.”